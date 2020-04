Auch Nachwuchs-Brandschützer nehmen ihre Vorbildfunktion ernst

Spotify-Playlist zur Corona-Zeit für jeden zugänglich

Die Borsteler Feuerwehrkinder rufen - wie viele andere - zum Zuhausebleiben auf. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Borstel/Otternhagen (os). „Da die Feuerwehren derzeit keine Übungsdienste ableisten dürfen, wir aber trotzdem mit unserem Kinderfeuerwehrnachwuchs in Verbindung bleiben möchten, haben wir auf Distanz eine gemeinsame Aktionen gestartet und haben für die Neustädter- Zeitung eine Fotocollage mit dem Motto - #stay at home- erstellt“, schreibt uns Borstels Kinderfeuerwehrwart Sven Kirsch. „Mit diesem Bild möchten wir zeigen, dass wir auch in außergewöhnlichen Zeiten zusammenhalten“, so Kirsch weiter.

Für die Kinder sei es in dieser Zeit schwierig ohne ihre Freunde auszukommen, deshalb betonten die Betreuer den Zusammenhalt. Kirsch hat die Idee auch über entsprechende Kanäle der Kinderfeuerwehren im Stadtgebiet verbreitet und hofft auf Nachahmer.

Gemeinsame Aufrufe zum Zuhause-Bleiben gibt es auch von zahlreichen Einsatzabteilungen und Jugendfeuerwehren im Neustädter Land - entsprechend einer „Challenge“ in den sozialen Netzwerken.

Retten, bergen, löschen, schützen - das sind die Aufgaben der Feuerwehr und diese bestehen trotz Corona weiter. „Insbesondere das ‚Schützen‘ sollte momentan ganz groß geschrieben werden“, meint Otternhagenes Jugendwart Matthias Lau. Auch seine Schützlinge haben eine entsprechende Collage erstellt, um ihrer „Vorbildfunktion als Feuerwehrleute“ gerecht zu werden. Auch ohne persönliche Treffen bleibt die Gruppe in Kontakt. Jeden Donnerstag gibt es einen kurzen feuerwehrtechnischen Input in Form eines Videos oder Fotos in der WhatsApp-Gruppe der Jugendfeuerwehr. Aber auch abgesehen davon hilft man sich gegenseitig durch die schwere Zeit. So wurde eine Spotify-Playlist mit den Lieblingssongs der Jugendfeuerwehrmitglieder und ihrer Betreuer erstellt, die sie im Moment durch die gerade für die Jugendlichen manchmal etwas langweilige Zeit begleiten. So besteht die Möglichkeit, wenigstens gemeinsam Musik zu hören. Die Playlist ist unter den Namen „JF Otternhagen #We Stay Home“ auf Spotify zugänglich und darf gerne von Jedem durchgehört werden.

Lau und seine Mitstreiter möchten mit solchen Aktionen die Jugendlichen in „der trägen Corona-Zeit zuhause weiterhin für die Jugendfeuerwehr begeistern“.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1101 vom 18.04.2020