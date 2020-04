Extreme Witterung lässt naturnahen Auterausbau versanden

Stadt lässt in Kürze für neuen Zufluss ausbaggern

Die naturnah ausgebaute Auter soll mit ihren gewundenen Wasserläufen seltenen Arten ein Zuhause bieten. Foto: Henri Seitz

Der Zufluss zu dem mit Fördermitteln hergerichteten Bereich ist versandet und bekommt nicht - wie geplant - Wasser aus der Auter. Foto: Henri Seitz

Otternhagen (os). „Das sieht nicht gut aus“, sagt Hartmut Müller von der Stadtverwaltung zum aktuellen Zustand des naturnahen Ausbaus an der Auter. Die Zuflüsse sind versandet, so läuft kein „frisches“ Wasser in die aufwendig gestalteten Bereiche. Wo noch Wasserreste stehen, sind sie brackig. Ob die Anlage im aktuellen Zustand als Lebensraum für die anvisierten Arten - unter anderem den Eisvogel - geeignet ist darf bezweifelt werden.

Müller betreut die Wasser- und Bodenverbände und kennt sich mit dem Bereich bestens aus. „Wir haben dort im vergangenen Jahr schon eine abgerutschte Böschung saniert“, berichtet er. Auch dieses Mal werde es nicht ohne Eingriff von Menschenhand gehen. Erste Gespräche mit einer Fachfirma hat es bereits gegeben. Ursache für die Versandung sind nach Müllers Einschätzung die extremen Witterungsbedingungen. „Als das Projekt 2017 durchgeführt wurde, hatten wir einen sehr nassen Sommer“, erinnert er. In beiden folgenden Jahren herrschte starke Trockenheit. Seit dem vergangenen Herbst gab es nun wieder viel Niederschlag und teils deutliche Hochwasserlagen. Dadurch hätten sich die Zuflüsse zugesetzt.

Noch im April, spätestens aber im Mai wird an der Auter gebaggert, dann soll wieder ein Durchfluss in dem mit vielen Biegungen angelegten Nebenlauf möglich sein. „Wie das mit den Wetterfolgen weitergeht, muss man dann beobachten“, sagt der Sachbearbeiter.

Der naturnahe Ausbau war 2017 unter anderem mit Mitteln aus diversen Fördertöpfen von Land und Europäischer Union umgesetzt worden und kostete rund 100.000 Euro.

