Stadtwerke installieren erste Ladestationen für E-Bikes

Bürgermeister Dominic Herbst (li.) und Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer haben die neuen Stationen am Heini-Nülle-Platz in Betrieb genommen und getestet.

Neustadt (r/dgs). Pünktlich zur Schönwettersaison sorgen die Stadtwerke mit Neustadts ersten zwei Ladestationen für Elektrofahrräder für ausgiebigen Fahrspaß. „Fahrradladestationen sind noch keine Selbstverständlichkeit. Mit den neuen E-Bike-Stationen gehen wir einen Schritt voraus und hoffen auf eine rege Nutzung der beiden Ladepunkte in der Innenstadt“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer.

Die Bedienung der Stationen ist einfach: Zum Laden der Batterie kann diese in den mit einer Steckdose ausgestatteten Schließfächern angeschlossen werden. Dabei funktionieren die Schließfächer mittels PIN-Code-Eingabe wie ein Hotelsafe. Praktisch: Für den Fahrradhelm ist auch noch Platz in den Stationen am Heini-Nülle-Platz.

„Elektrofahrräder werden immer populärer. Mit der neuen E-Ladestation für Fahrräder machen wir unsere Innenstadt noch attraktiver. Gleichzeitig kann der Ladestopp für einen Kaffee oder Einkaufsbummel genutzt werden, sobald wieder alle Läden und Shops geöffnet sind“, freut sich Bürgermeister Dominic Herbst über die Stationen.

Unterdessen laufen die Planungen der Stadtwerke auf Hochtouren, auch für die vierrädrigen Pendants die Ladeinfrastruktur weiter auszubauen. Geplant und in Kürze realisiert werden insgesamt 16 Ladesäulen mit 32 Ladepunkten.

„Wir möchten die Energiewende vor Ort vorantreiben - dazu gehört natürlich noch viel mehr als der Bau von Ladesäulen. Deshalb setzen wir mehr denn je auf nachhaltige Energiegewinnung zum Beispiel durch Photovoltaik oder kalte Nahwärme“, ergänzt Geschäftsführer Lindauer zur Stadtwerke-Strategie.

