Trotz Wolfattacke: Flecki ist ein glückliches Lämmchen

Günter Röhricht mit dem nach einer Wolfattacke geretteten Lamm Flecki. Foto: Fricke-Deppe

Otternhagen (fd). Neugierig und aufgeschlossen schaut Flecki in die Welt. Nach der Wolfattacke, die fünf Schafen, darunter auch ihrer Mutter, das Leben kostete, blickt das kleine Lamm sehr positiv in die Zukunft. Das hat sie vor allem Hobbyzüchter Günter Röhricht zu verdanken.

Der Otternhagener erinnert sich: „Durch die Attacke erlitt die Mutter eine Frühgeburt, Flecki kam drei Wochen zu früh zur Welt. Von Beginn an hatte das Kleine einen ungebremsten Lebenswillen, nahm ohne Probleme die Flasche an“. Für ihn sei es etwas ganz Besonderes, dass Flecki überlebte: „Dieses neue Leben liegt mir deshalb ganz besonders am Herzen“.

Flecki hat sich nun auch schon besonders gut in die Herde integriert, eine neue Weide, ein besserer Zaun soll diese vor weiteren Angriffen schützen. Am Anfang bekam Flecki sechsmal am Tag die Flasche, das Lamm entwickelt sich prächtig. Heute gibt es die Milch nur noch dreimal am Tag.

Röhricht züchtet aber nicht nur Schafe, auf den Weiden stehen auch Pferde und Galloway-Rinder. „Der Wolf ist hier und wird auch hierbleiben, da müssen wir uns nichts vormachen. Meine Weiden befinden sich im Landschaftsschutzgebiet, dort gibt es viele Beschränkungen. Ich darf keinen festen Zaun errichten, um meine Tiere zu schützen“. Röhricht macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Schrecken dieses Vorfalls immer noch in den Knochen steckt: „Ich werde die Tiere dort wegholen, diesen Anblick möchte ich kein zweites Mal erleben“.

Besonders gefreut habe ihn die Tatsache, dass ein vermisstes Schaf nach der Attacke leicht verletzt aufgefunden werden konnte. Alle seine Schafe waren zu dem Zeitpunkt des Angriffs trächtig, drei weitere Lämmer sind seither dazugekommen.

Ausgabe-Nr. 1100 vom 11.04.2020