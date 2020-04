Sporthaus-Wirtin spendet 80 Mahlzeiten an Wohnungslose

Menschen in Armut snd besonders von Covid-19 betroffen

Grit Hennig (v.li.), Jenny Cornehl und Doris Kartal laden die gesammelten Lebensmittel und gekochten Mahlzeiten für die Übergabe an die Ambulante Hilfe in ihr Auto. Foto: Maibaum

Bordenau (tma). Auch das Sporthaus ist als Gaststätte von der Corona-Krise betroffen und bietet inzwischen einen Bringdienst an.

„Das wird auch toll angenommen, aber wir kochen dafür Pizza und Pasta - Grünkohl steht nur herum“, sagt Wirtin Doris Kartal. Die Lebensmittel will sie nicht einfach lagern. „Da denkt man natürlich erstmal an Hilfsangebote wie die Tafel, aber es gibt auch noch Obdachlose, die in diesen Zeiten Hilfe brauchen.“

Nach einigen Gesprächen mit der Beratungsstelle für Wohnungslose der Ambulanten Hilfe in Neustadt war sie sich sicher, dass sie anpacken musste. „Für mich waren Obdachlose Leute auf der Straße, aber es geht auch um Leute, die untergebracht sind und die diese Mahlzeiten dann zuhause aufwärmen können.“

Daher hat sie mit 13 Freunden und Familienmitgliedern haltbare Lebensmittel gesammelt und am Sonntagmorgen mit sechs ehrenamtlichen helfern etwa 80 Portionen fertige Mahlzeiten gekocht. Darunter sind Grünkohl, Bregenwurst, Kassler, Currywurst, Kartoffelgerichte, Hähnchen und Nudeln. Auch Süßigkeiten sind in der ersten Autoladung für das Osterfest dabei.

Die Hilfe übersteigt die Kapazitäten der Ambulanten Hilfe beinahe, weshalb diese bei Spenden um vorherige telefonische Absprache bittet. Kartal ist sich trotzdem sicher, dass sie in einigen Monaten wiederkommen möchte. Wer dann mithelfen möchte, kann sich direkt an das Sporthaus wenden.

