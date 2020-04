Mehr als 1.000 Corona-Fälle in der Region Hannover

Region geht davon aus, dass Bürger sich an Abstandsregelungen halten

Neustadt (tma). Weiterhin vermeldet das Gesundheitsamt für das Neustädter Land 19 Infizierte, die Zahl in der Region steigt aber auf 1.039 Fälle. 270 Menschen sind inzwischen wieder genesen. Dabei handelt es sich explizit um eine Schätzzahl.

Auch gibt es einen neuen Todesfall zu vermelden: Eine 55-jährige Person ist an den Folgen des Corona-Virus gestorben. Damit gibt es nun 10 Todesfälle in der Region – der Altersdurchschnitt liegt bei 78,7 Jahren.

Die Region hat die Weisung des Landes, Sperrungen von touristischen Zielen zu prüfen, abgewogen. Nach den Erfahrungen der bisherigen Maßnahmen gehen die Entscheidungsträger aber davon aus, dass sich die Bürger an die Abstandsregelungen halten. Daher sieht die Region noch keinen Anlass zu Sperrungen. Die Polizei und die Ordnungsämter werden dieses Wochenende allerdings vermehrt kontrollieren. Sollte sich zeigen, dass die Bürger dem Kontaktverbot nicht nachkommen, könnte die Region so jederzeit nachsteuern und Verbote anordnen. „Es ist dringend geboten, sich konsequent an die Maßnahmen zu halten, um die Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau.

