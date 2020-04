Stadt ruft Bürger zum Verzicht auf Ausflüge ans Steinhuder Meer auf

Großräumige Polizeikontrollen sind in Mardorf eingeplant

Am Freitag war der Badestrand noch wie leergefegt, die Stadt hofft, dass dieser Zustand zum Wochenende auch so bleibt. Kontrollen sollen Bürger von Spaziergängen abbringen.

Neustadt/Mardorf (tma). Das Kontaktverbot und die Beschränkungen des Reiseverkehrs haben im Neustädter Land direkte Auswirkungen auf die Ausflugsziele am Steinhuder Meer. Hotels und Pensionen dürfen keine Urlaubsgäste mehr beherbergen, Veranstaltungen sind abgesagt, Gaststätten und Restaurants geschlossen.

Das Kontaktverbot gilt aber nicht nur für Touristen, auch die einheimische Bevölkerung soll touristische Ausflugsorte wie den Surfstrand oder die „Weiße Düne“ nicht anlaufen. „Bitte meiden sie Menschenansammlungen und öffentlichen Plätze. Spaziergänge sollten sich auch bei gutem Wetter auf den unmittelbaren Wohnbereich beschränken“, bittet Bürgermeister Dominic Herbst.

Sein Wunstorfer Kollege Rolf-Axel Eberhardt hat schon die Idee in den Raum gestellt, Touristen an den Einfallstraßen nicht mehr in die Städte zu lassen. Die vorbereitete Allgemeinverfügung für dieses und das Osterwochenende wurde jedoch von der Region Hannover vorerst abgelehnt. Damit ist ein Betretungsverbot, was auch Neustadt so unterstützt hätte, erstmal vom Tisch ist. An diesem Wochenende sind dafür großräumige Kontrollen am Steinhuder Meers angekündigt. Polizeikräfte und städtische Mitarbeiter achten auf die Einhaltung der Regeln zum Schutz vor dem Corona-Virus.

Dabei geht es nicht nur darum, Auswärtige vom Besuch des Steinhuder Meeres abzuhalten, sondern auch um Kontrollen in den gastronomischen Betrieben. Die Polizei hat angekündigt, die Einhaltung der Allgemeinverfügung der Region Hannover konsequent durchzusetzen.

„Ich kann verstehen, dass die Menschen bei schönem Wetter Ausflüge machen wollen, aber wir sind verpflichtet, unsere Bürger zu schützen. Je eher wir uns jetzt einschränken, je eher können wir auch wieder auf ein gewohntes Miteinander hoffen“, so der Bürgermeister.

Die Kontrollen werden sich nicht nur auf das Wochenende beschränken. Auch an den kommenden Osterfeiertagen wollen die Ordnungskräfte präsent sein um bei Verstößen schnell reagieren zu können.

