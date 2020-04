Zahl der Infizierten steigt im Stadtgebiet auf 15

Zwei weitere Covid-19-Patienten sterben in der Region

Neustadt (tma). Das Gesundheitsamt der Region gibt die aktuellen Corona-Zahlen mit 911 Infizierten an. 190 Personen seien aber genesen, womit diese positive Zahl erstmals geringfügig mehr zum Vortag steigt, als die der registrierten Neuinfektionen. Basis für die ermittelte Schätzzahl der Genesenen ist das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die Zahl der Fälle in Neustadt steigt von 14 auf 15.

Wie die Region Hannover am Vormittag meldete sind allerdings zwei weitere Patienten an Covid-19-Infektionen gestorben. Ein 79-Jähriger und ein 93-Jähriger erlagen den Folgen der Viruserkrankung in Kliniken. 139 weitere Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern im Regionsgebiet behandelt, davon 48 auf Intensivstationen. Die Zahl der nachweislich oder mutmaßlich Infizierten, die intensiv behandelt werden muss steigt damit im Vergleich erneut.

Die Altersverteilung: bis 14 Jahre: 31 Fälle, 15 bis 34 Jahre: 249 Fälle, 35 bis 49 Jahre: 237 Fälle, 50 bis 59 Jahre: 201 Fälle, 60 Jahre und älter: 187 Fälle. Sechs Fälle sind noch ohne Angabe. Zu 52 Prozent sind Männer betroffen, zu 48 Prozent Frauen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2413 vom 01.04.2020