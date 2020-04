Auch nur motorisierte Fahrräder: Biker werben für Social Distancing

Eilvese (tma). In den vergangenen Jahren haben Mitglieder des Deutschen Fahrradclubs (ADFC) mit Poolnudeln auf den nötigen Sicherheitsabstand zu Zweirädern aufmerksam gemacht, nun tun es ihnen die Fahrer der motorisierten Gefährte gleich.

Die lokalen Rocker haben zu ihrer Rundtour am Mittwoch, 1. April, die langen Schwimmhilfen hinten an ihre Motorräder angebracht. Dadurch sollen überholende Autofahrer über den Abstand nachdenklich gemacht werden. Ähnlich wie die Radfahrer fordern sie auch einen höheren seitlichen Sicherheitsabstand. In Zeiten von sozialer Distanzierung durch die Corona-Pandemie seien viele Menschen schon auf den notwendigen Abstand im persönlich Bereich erinnert worden.

In der Vergangenheit konnten sie sich als „Herren der Überholspur“ behaupten, berichtet ein Mitglied einer Biker-Organisation der NZ, der nur unter dem Namen A. Schlicker genannt werden möchte möchte. Doch „im gesetzten Alter“ fühlen sie sich nun „mehr dem gemütlichen Cruisen über beschauliche Landstraßen hingezogen“, so Axel S.

Grund für die Aktion sei, dass die Motorradfahrer plötzlich spürten, wie sehr sie „der Bedrohung durch hochmotorisierte SUVs und E-Cars ausgesetzt“ seien.

