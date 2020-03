Nun sechs Corona-Todesfälle in der Region - Genesungen nehmen aber zu

Die Zahl der dokumentierten Infizierten in Neustadt steigt auf 14

Neustadt (tma). Obwohl das Gesundheitsamt schon die ersten Genesungen dokumentiert, kommt am zweiten Tag ein Folge ein Todesfall hinzu. Eine 78-jährige Frau ist an den Folgenvon Covid-19 gestorben. Damit gibt es nun 6 Corona-Todesfälle in der Region Hannover – der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82 Jahren.

Die Region hat aktuell insgesamt 867 Menschen registriert, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. 14 davon wohnen im Neustädter Land Zudem seien 149 Personeninzwischen genesen. Basis für die ermittelte Schätzzahl der Genesenen ist das Meldedatum des Falles, wenn es länger als 14 Tage zurückliegt. Die in dieser Kategorie aufgezählten Patienten sind außerdem weder in Behandlung in einem Krankenhaus noch verstorben. Diese Kriterien legen auch das Land Niedersachsen sowie das RKI an.

