Lernen im Gruppenchat: Feuerwehr verlegt Schulungen in den Cyberspace

Auch die Jugendfeuerwehr plant Aktionen über das Internet

Otternhagen (tma). Normalerweise beginnen jeden Donnerstagabend um 19 Uhr die wöchentlichen Dienste der Ortsfeuerwehr. In den vergangenen Monaten sei dies ohnehin schon durch den Neubau des Gerätehauses problematisch gewesen, berichtet Pressewartin Martina Fachmann. Seit dem Abriss im Sommer sind die Brandbekämpfer in einem provisorischen Feuerwehrhaus untergekommen, doch mit dem Corona-Virus kommt nun eine weitere Schwierigkeit für den Dienst an sich hinzu. Das Durchführen von Aktivitäten der Freiwilligen feuerwehr außerhalb von Einsätzen ist seit ein paar Wochen aufgrund der Ansteckungsgefahr untersagt. man möchte „somit womöglich das Lahmlegen einer ganzen Ortsfeuerwehr“ vermeiden.

Um eine fundierte Ausbildung auch während der Krise aufrechtzuerhalten, setzen die Otternhagener fortan auf einen verbreiteten Onlinedienst. Dort kann in sogenannten Kanälen per Sprachübertragung und Chat geredet und geschrieben werden, auch Präsentationen werden für alle gleichzeitig einsehbar gestreamt. „Bereits kurz nach dem Bekanntwerden der Anweisungen von Stadtfeuerwehrebene bildete sich eine kleine Gruppe, bestehend aus Christoph Schwaiger, André Fenske und dem stellvertretenden Ortsbrandmeister Karsten Schneider, die begann, sich mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, den Feuerwehralltag trotzdem fortzusetzen“, so Fachmann. Theoretische Inhalte können fast problemlos vermittelt werden, ohne sich einen Raum zu teilen.

Die erste Einheit drehte sich um die Gefahren an der Einsatzstelle sowie die Inbetriebnahme der Atemschutzgeräte. „Auch in diesen Zeiten ist es wichtig, im Einsatzfall nicht lange nachdenken zu müssen und sicher helfen zu können“, betont die Pressewartin. Etwa 20 Feuerwehrmänner nahmen an dem Bildungsangebot teil, die Rückmeldungen waren trotz einiger „akustischer Zwischenfälle“ positiv. Das Format soll während der nächsten Wochen fortgesetzt werden.

Auch für die Jugendfeuerwehr wurde eine Lösung gefunden. Jeden Donnerstag zur regulären Dienstzeit verschickt Jugendfeuerwehrwart Matthias Lau Videos, Bilder oder sonstige Beiträge mit Feuerwehrinhalten per WhatsApp an die Jugendlichen. So möchte man das Interesse der jungen Mitglieder an der Feuerwehr aufrechterhalten.

