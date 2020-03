Zahl der Infizierten in Neustadt steigt auf 13 Personen

Inzwischen fünf Todesfälle in der Region

Neustadt (tma). Die aktuellen Zahlen vom Gesundheitsamt der Region Hannover weisen für das Neustädter Land nun 13 Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus auf. Nachdem am Freitag noch 661 Fälle in der Region gemeldet wurden sind es inzwischen 811. 128 von den positiv getesteten Fällen werden in Krankenhäusern versorgt, davon 43 auf einer Intensivstation.

Auch ein neues Todesfall kommt dazu: Eine 76-jährige Frau ist an den Folgen von Covid-19 gestorben. Damit gibt es nun fünf Todesfälle in der Region – der Altersdurchschnitt der Verstorbenen liegt bei 82,8 Jahren.

Die Altersverteilung: bis 14 Jahre: 3,5 Prozent der Fälle, 15 bis 34 Jahre: 28 Prozent der Fälle, 35 bis 49 Jahre: 27 Prozent der Fälle, 50 bis 59 Jahre: 22,5 Prozent der Fälle, 60 Jahre und älter: 19 Prozent der Fälle. Zu 52 Prozent sind Männer betroffen, zu 48 Prozent Frauen.

