War der Bürgermeister-Urlaub richtig?

Verwaltung weist Kritik zurück - Stadt war jederzeit handlungsfähig

Neustadt (os). Waren die Einschränkungen der Corona-Krise schon Anfang März vorauszusehen? Manche Leser äußerten Kritik an der Urlaubsreise von Bürgermeister Dominic Herbst. Der hatte seinen lange geplanten Urlaub abgebrochen (wir berichteten) und war vorzeitig nach Neustadt zurückgekehrt. Nebenbei richtet sich auch Kritik gegen das Flugziel Costa Rica. 20.000 Kilometer Flugstrecke hätten nach Meinung von NZ-Leser Uwe Schwentker rund 76 Tonnen CO2 sparen können. Ex-Ratsherr Hans-Roland Wolf (CDU) findet den Antritt der Reise sogar „unsensibel und naiv. Man muss auch in der Lage sein Urlaube abzusagen“, schreibt er.

Wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt, war bereits vor dem Urlaubsbeginn ein Corona-Stab eingerichtet. Mit einer derartigen Verschärfung habe trotzdem niemand gerechnet. „Hätte es irgendwelche Anzeichen gegeben, hätte der Bürgermeister den Urlaub nicht angetreten“, so die Stellungnahme. Laut Verwaltung gab es vorab auch keine offene Kritik aus den eigenen Reihen oder der Politik, etwa in der Ratssitzung am Vorabend des Reisestarts.

Bereits in der ersten Urlaubswoche hätten sich Herbst und sein allgemeiner Vertreter, Erster Stadrat Maic Schillack, abgestimmt, regelmäßiger Austausch folgte. „Die Abwesenheit des Bürgermeisters hat zu keinerlei Verzögerungen geführt“, heißt es, Herbst habe auch nichts anders machen können, als Schillack. Davon unabhängig gäbe es aber emotionale Aspekte, letztlich kam Herbst auch zurück, nachdem sich die Lage verschärfte. Er wollte an der Seite von Mitarbeitern und Bevölkerung stehen.

Seinen Fernflugurlaub an sich wolle er „weder rechtfertigen noch kommentieren“, so der Bürgermeister. „Ich lebe grundsätzlich umweltbewusst und bemühe mich in allen Lebensbereichen um Nachhaltigkeit. Klimaschutz spielt in meinem Alltag durchaus eine Rolle, ist aber kein Dogma.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1098 vom 28.03.2020