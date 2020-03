Von der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zur wirklichen Berufung gefunden

Martina Wilhelms verabschiedet sich - leise - in den Ruhestand

Neustadt. „Großes Brimborium“ sollte es zu ihrem Abschied in den Ruhestand ohnehin nicht geben, daran hatte Martina Wilhelms keinen Zweifel gelassen. „Ganz so ruhig hatte ich es mir dann aber auch nicht gedacht“, gesteht sie. Die meisten Kolleginnen, mit denen sie gern noch einmal gefrühstückt hätte, arbeiten wegen der Corona-Krise im Homeoffice. Auch einige Besuche in städtischen Einrichtungen fielen den Maßnahmen gegen das Virus zum Opfer. „Das ist ein schreckliches Gefühl, hier so rauszugehen“, sagt Wilhelms. Doch am 31. März ist Schluss. Seit 2000 verantwortet sie den Bereich Kindertagesstätten, zeitweise auch mit Schulen. Zur Stadtverwaltung kam die Sozialwissenschaftlerin aber schon früher - über ABM-Stellen bei der Arbeiterwohlfahrt und „Die Gruppe Jugendhilfe“. Von dort ging es zur Stadtjugendpflege. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so lange für einen Arbeitgeber tätig bin“, sagt sie im Rückblick.

„Als ich hier anfing, hatten manche noch Zweifel, ob Dreijährige schon in den Kindergarten gehen sollten“, sagt Wilhelms. Zu der Zeit gab es noch hauptsächlich Spielkreise mit wenigen Stunden Betreuungszeit und wenige hundert Plätze. An die mehr als 1.400 Kita-Plätze derzeit war ebenso wenig zu denken wie an Krippenbetreuung allgemein.

Mit viel Herzblut hat Wilhelms diese Entwicklung begleitet und - einer Berufung gleich - vorangetrieben, auch wenn das aus Sicht betroffener Eltern meist zu wenig war. Der Auseinandersetzung darüber hat sie sich aber nie verweigert und oft geduldig erklärt, warum etwas gerade nicht möglich ist, aber auch, was versucht wird, um Besserung zu erreichen.

Die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Fachdienst, aber auch den vielen Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen wird sie nach eigenen Worten besonders vermissen. Mit viel Einsatz hat sie als Referentin Qualitätsmanagement eingeführt und Methoden vermittelt. „Das macht mir so viel Spaß, dass ich auch in Zukunft noch als Referentin freiberuflich tätig sein werde“, berichtet die geborene Neustädterin. Dabei werden ihr auch die Kenntnisse zugute kommen, die sie in einem nebenberuflichen Zusatzstudium erwarb.

„Wenn jetzt die Phase mit Lernen und neuen Erfahrungen aufhören würde - das wäre das Schlimmste für mich“, ist sie sicher. Trotzdem folgt nach dem Abschied aus der Stadtverwaltung erstmal eine „kreative Pause“, die wird „bis auf Weiteres auf die Dachterrasse verlegt“. Eine begonnene Fortbildung ist derzeit ausgesetzt, aber auch die geplanten Reisen liegen vorerst auf Eis.

Ein Projekt, das sie nun nicht mehr zum Abschluss bringen kann, zieht sich schon über viele Jahre: Die einheitliche Förderung der Einrichtungen privater Träger. Eine Nachfolgeregelung für frühere Verträge mit der Region steht noch immer aus, wird jetzt jeweils individuell verhandelt. „Das hätte ich gern noch abgeschlossen“, sagt sie - auch mit Blick auf das gute Verhältnis zu den freien Trägern, die zahlreiche Kita-Plätze im Stadtgebiet betreiben und damit ein wichtiger Baustein der Versorgung sind.

„Ein komischer Abschied“, bekräftigt sie noch einmal. Aber ein Wiedersehen mit mancher Wegbegleiterin ist möglich.

Oliver Seitz

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1098 vom 28.03.2020