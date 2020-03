Viele Störche sind schon angekommen

Erste Bruttätigkeiten beobachtet

Auf dem Liebfrauennest ist ein Stoch gesichtet worden. Foto: Stahl

NZ-Leser Bernd Meisterknecht hat den Bordenauer Storch bereits in der Leineaue gesichtet und mit einer HDR-Aufnahme in besonders kräftigen Farben festgehalten.

Neustädter Land (os). Seit dem vergangenen Wochenende ist das Liebfrauen-Nest mit einem Storch besetzt. NABU-“Storchenvater“ Ulrich Stahl hat das unberingte Tier umgehend vor die Linse bekommen. Ob es sich um einen ehemaligen „Bewohner“ handelt, ist offen.

Auch in Welze, Mandelsloh und Stöckendrebber sind erste Vögel in den Nestern gesichtet worden. In Laderholz waren bereits zwei Störche im Nest, ebenso in Esperke, Bordenau, Mecklenhorst und Suttorf. In den beiden letzteren Nestern wird bereits gebrütet

Basse, Luttmersen und Scharrel sind nach letzten Meldungen noch unbesetzt.

