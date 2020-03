„Das ist das beste, was es gibt!“

Einkaufshilfen kommen bestens an

Annerose Samara (li.) freut sich über die Einkäufe, die Annika Flender für sie erledigt hat. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Eilvese (os). Annerose Samara hat Tränen in den Augen, als sie die von ihr bestellten Einkäufe in Empfang nimmt. Die Seniorin sitzt im Rollstuhl, muss mehrmals die Woche zur Dialyse und braucht einfach Hilfe von anderen. „Meine Pflegerin kommt im Moment nicht aus Polen nach Deutschland“, sagt sie. Auch an Ersatz ist derzeit nicht zu denken. Da bleibt auch der Hausputz auf der Strecke. Dafür zeichnet sich jedoch gerade eine Lösung ab.

Um das Einkaufen muss sie sich dank der Unterstützung durch „Eilvese hilft“ nun keine Gedanken mehr machen. „Das ist das beste, was es gibt“, sagt sie dankbar. „Wenn ich etwas brauche, rufe ich gern wieder an“, so die Seniorin.

„Viele sind extrem gerührt“, sagt Annika Flender, die mit ihrer Schwester Julia Hartmann das Projekt „Einkaufshilfe“ maßgeblich betreut. „Oft hat man den Eindruck, schon das Telefonat bei der Bestellung hilft manchen gegen das Alleinsein.“ Den Kunden packen sie noch jeweils einen Glückskeks als Zugabe in den Korb. „Eigentlich wollten wir eine Blume dazu tun“, erzählt Flender, „aber fast jede Bestellung enthält auch den Wunsch nach Blumen.“ Sie denkt auch schon einen Schritt weiter: „Wie kommen die Leute eigentlich irgendwann an Bargeld, wenn sie nicht raus können?“

Die Initiative ist für Bestellungen ab sofort neben Dienstag und Donnerstag auch samstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 05034/8792633 zu erreichen. Um Unterstützung müssen sich die Aktivistinnen keine Sorge machen. „Wir haben einige Anrufe bekommen, die sofort ihre Hilfsbereitschaft angeboten haben. Das ist natürlich toll und zeigt, dass viele Leute solidarisch handeln“, so Flender.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1098 vom 28.03.2020