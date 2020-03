Wirtschaftsförderer erstellen Liste von Lieferdiensten

Alles auf einen Blick unter "kaufinneustadt.de"

Neustadt (r/tma). Die Wirtschaftsförderung hat sich mit der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) und der Nordkreis-Initiative (NKI) zusammengetan, um alle Lieferservices und Bestellmöglichkeiten auf der Internetseite www.kaufinneustadt.de zu veröffentlichen.

Viele Neustädter Unternehmen möchten trotz Schließung ihrer Ladenfläche weiterhin für ihre Kunden da sein. Einige sind bereits aktiv geworden und haben sich Möglichkeiten überlegt, wie sie ihre Kunden dennoch erreichen können. Diese Listung der Möglichkeiten unter www.kaufinneustadt.de/lieferservice/ soll dabei helfen, Waren und Dienstleistungen lokal auch während der Corona-Epidemie zu finden.

Ob sich Personen in Quarantäne befinden, zur Risikogruppe gehören oder einfach ihre Sozialkontakte weitgehend und wie vorgeschrieben reduzieren, auf der Liste finden sie unterstützende Unternehmen. Ein Eintrag auf der Internetseite muss nicht erworben werden, die Wirtschaftsförderung möchte allen Unternehmen die Aufnahme in die Aufstellung anbieten.

„Die gegenseitige Unterstützung soll besonders in diesen Tagen im Vordergrund stehen. Gern können sich weitere Unternehmen in die Liste aufnehmen lassen“, schreibt Jana Schadwinkel von den Wirtschaftsförderern. Interessierte bittet sie, dazu einfach die entsprechenden Informationen per E-Mail an schadwinkel@wifoe-neustadt.de zu senden.

