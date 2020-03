Corona-Virus: Die ersten beiden Todesfälle in der Region Hannover

Ein 70-Jähriger und ein 84-Jähriger erliegen der Infektion

Hannover (r/os). Wie die Regionsverwaltung gerade bekannt gegeben hat, sind in der Region Hannover am Freitag, 20. März, erstmals zwei Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus Covid-19 gestorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 70 und 84 Jahren. Beide verstarben in Kliniken in der Region Hannover.

„Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und den Freunden der beiden Verstorbenen“, sagte Regionspräsident Hauke Jagau am Samstag. „Wir wissen um das Risiko, das eine Infektion mit dem Virus gerade für ältere Menschen in sich birgt. Dennoch macht es mich betroffen, dass Covid-19 nun auch in der Region Hannover die ersten Opfer gefordert hat. Diese Todesfälle führen uns noch einmal deutlich vor Augen, dass Corona auch bei uns Leben beenden kann und dies auch weiter tun wird. Ich bitte alle Einwohnerinnen und Einwohner, das Risiko, das von Covid-19 ausgeht, nicht zu unterschätzen und sich so zu verhalten, dass sie weder sich selbst, noch andere in Gefahr bringen.“

Woher die beiden ersten Todesopfer der Virus-erkrankung stammen, hat die Behörde nicht mitgeteilt. Nach bisherigen Informationen der NZ jedoch nicht aus Neustadt.

