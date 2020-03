Vorerst keine Ausgabe am Mittwoch

Anzeigenblätter gehen deutschlandweit den selben Schritt

Neustadt (os). So schnell ändert sich die Lage: Am vergangenen Mittwoch haben wir an selber Stelle bereits zu möglichen Einschränkungen berichtet, nun treffen sie schon ein. Vorübergehend wird auch die Neustädter Zeitung keine Mittwochs-Ausgabe herausbringen. Um die Mitarbeiter zu schützen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen haben sich Anzeigenblätter in ganz Deutschland fast flächendeckend zu dieser vorübergehenden Maßnahme entschlossen.

Ihre Neustädter Zeitung verweist daher schon jetzt unter der Woche auf die Webseite www.neustaedter-zeitung.de, auf der wir wichtige Mitteilungen trotz der ausfallenden Ausgaben verbreiten. Auch die Facebookseite wird dafür weiterhin genutzt.

Die Samstags-Ausgaben kommen weiterhin direkt zu Ihnen nach Hause - auch bei Ausgangssperre - und informiert dann kompakt über die zurückliegende Woche. Für den Fall, dass Zusteller kurzfristig nicht verfügbar sein sollten, wird es Ablagestellen geben, die wir dann ebenfalls unter www.neustaedter-zeitung.de verbreiten, Hinweise geben auch unsere Kollegen vom Meer Radio in ihrem Programm. Wer Träger kurzfristig vertreten kann, sollte sich unter Telefon 05032/9551-23 melden oder eine E-Mail an service@neustaedter-zeitung.de senden.

Um auch weiterhin nicht nur über das Thema Corona-Virus berichten zu müssen, ist die Neustädter Zeitung immer noch daran interessiert, was unsere Leser in der Zeit der Einschränkung alternativ machen. Vor allem sind auch Ideen zur Beschäftigung von Kindern gefragt. Solange es keine Ausgangssperre gibt, zeigen wir auch gern anderen Lesern die schönsten Fotos von Spaziergängen oder sonstigen Motiven. Erste Beispiele finden sich in der aktuellen Ausgabe auf Seite 12 - natürlich auch im kostenlosen ePaper.

Wenn Sie etwas mit den NZ-Lesern teilen möchten, senden Sie es uns unter redaktion@neustaedter-zeitung.de per E-Mail. Telefonisch ist die Redaktion zu den üblichen Zeiten unter 05032/9551-24 zu erreichen.

Bis dahin wünscht Ihnen die Neustädter Zeitung alles Gute und verabschiedet sich mit dem Gruß dieser Tage bis nächsten Samstag: Bleiben Sie gesund!

Ausgabe-Nr. 1097 vom 21.03.2020