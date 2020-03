Freiwillige bieten Einkaufshilfen und mehr - Noch gibt es wenige Hilfesuchende

Dörfer wie Bordenau, Poggenhagen, Eilvese und Mandelsloh sind dabei

Die Bordenauer Jugendgruppe „Color my Life“ ist normalerweise für das Holi-Festival bekannt, nun organisieren sie unter dem Motto „Color my Corona“ Nachbarschaftshilfe. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustädter Land (tma). Unter dem Stichwort der sozialen Distanzierung isolieren sich immer mehr Menschen, um die Antssteckungsgefahr mit Covid-19 zu reduzieren. Doch gerade ältere Menschen, die zu den Risikogruppen gehören, betrifft dies enorm. Damit sie nicht mehr einkaufen müssen, haben sich viele Nachbarschaftshilfen gebildet.

In Mandelsloh haben sich Ortsbürgermeister Günter Hahn und Pastor Christian Steinmeier zusammengetan, um kleine Botengänge zu organisieren. „Wir freuen uns über Nachbarn, die aufeinander zugehen, aber um sicher zu gehen, dass jeder auch Hilfe kriegt, wollen wir das Angebot erweitern“, so Hahn. Erreichbar ist er unter Telefon 05072/7139, Mobil 0171/7722245 oder per E-Mail an g.hahn.tt@gmx.de. Pastor Steinmeier ist unter Telefon 0160/3653638 sowie an christian.steinmeier@evlka.de erreichbar.

In Eilvese wird mit der Initiative „Eilvese hilft“ bekannte Infrastruktur benutzt. Zunächst wollen Annika Flender und Julia Hartmann dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr eine kostenlose Einkaufhilfe organisieren - „Vom Ei bis zur Glühbirne, von der Milch bis zum Küchentuch“ möchte man vielfältig liefern, so in einem Facebook-Post. „Das wurde unfassbar viel geteilt und viele Helfer haben sich gemeldet“, sagt Flender. „Aber noch haben wir keine Anfragen, vielleicht müssen die Hilfsbedürftigen erste den Mut aufbringen, anzurufen.“ Diese Meinung teilen auch andere Helfer. Erreichbar ist sie zu den genannten Zeiten unter Telefon 05034/8792633. Um persönlichen Kontakt bei der Übergabe zu vermeiden, werden die Einkäufe an vereinbarten Orten etwa der Haustür abgestellt. Bezahlung erfolgt individuell.

Auch in Bordenau hatte ein Hilfsangebot der Jugendgruppe „Color my Life“ viel Erfolg im Internet. „Da viele aus der Jugendgruppe der Dorfwerkstatt aufgrund von Schulausfällen, geschlossenen Universitäten und Arbeitsstätten aufgrund der momentanen Lage viel Zeit haben, möchten wir gerade den eingeschränkteren Menschen in Bordenau helfen“, heißt es in der Mitteilung. Sie bieten nicht nur Einkaufsservice, Reperaturarbeiten und Besorgungen an, sondern auch eine Kinderbetreuung. „Wir gucken dann, wie sich die Person das vorstellt und kommen dann oder die Kinder können zu uns“, sagt Mitorganisator Henrik Malbrich. Die Räumlichkeiten der Dorfwerkstatt könne man nicht nutzen, „Color my Life“ erledige die Organisation momentan von zu hause aus.Wer Interesse hat kann sich per E-Mail an o.brackmann@dorfwerkstatt-bordenau.de oder unter Telefon 0176/55113219 an die Gruppe wenden.

In Poggenhagen ruft Ortsbürgermeisterin Monika Strecker zur Nachbarschaftshilfe auf. „In dieser Zeit ist jeder gefragt mit anzupacken. Die Ämter, Kommunen und Politik haben weder die Kenntnis noch die Möglichkeit kranken und alten Menschen Hilfe beim Einkauf [...] zu leisten. An dieser Stelle sind wir alle als Nachbarn gefragt“, sagt Strecker und wendet sich direkt an die Bürger. „Wenn ihr in der Lage seid anderen zu helfen, dann geht bitte aktiv auf die hilfsbedürftigen Menschen in eurem Umfeld zu und bietet eure Unterstützung an.“ Doch dies sei „keine Einbahnstraße“. Auch Menschen, die Hilfe benötigen könnten auf Nachbaren zugehen und um Unterstützung bitten. Sollten Hilfesuchende keine Helfer finden, können sie sich unter Telefon 05032/65323 und -94155 oder 0151/18811000 melden.

In Otternhagen möchte der Vorstand der Johannesgemeinde Risikogruppen beim Einkaufen helfen. Ansprachpartner sind Sara Azah (05032/9126554), Marie Thielking (05032/939342), Beate Kaup (05032/913163) sowie Angelika Fischer (05032/2160).

Mehr als 900 Studenten und weitere Helfer aus der ganzen Region haben ebenfalls ein Hilfsangebot aufgebaut, auch mit Aktiven aus Neustadt. Unter der Rufnummer 0178/8314475 können Menschen aus Risikogruppen oder in Quarantäne Hilfe erhalten.

Sie kennen weitere Hilfen oder können von ähnlichen Aktionen berichten? Senden sie uns Text und Bild per E-Mail an redaktion@neustaedter-zeitung.de oder rufen sie uns direkt unter Telefon 05032/9551-24 oder -18 an.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1097 vom 21.03.2020