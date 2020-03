Neue Tempokontrollen in Welze und Schneeren genehmigt

Ab Montag ist der neue Anhänger wieder im Einsatz

Neustadt (r/os). Die Stadtverwaltung führt in den kommenden beiden Wochen (13. und 14. Kalenderwoche) Geschwindigkeitskontrollen in den Ortsdurchfahrten Evensen (Landesstraße 191), Welze (Landesstraße 191) und Schneeren (Landesstraße 360) durch. Der semistationäre Messanhänger wird an allen drei Standorten mehrere Tage am Stück zum Einsatz kommen. Die Stadtverwaltung veröffentlicht regelmäßig die Einsatzorte für den so genannten „Blitzer-Anhänger“ (Foto). Aus organisatorischen Gründen kann es zu Änderungen des Kontrollplanes kommen. Im gesamten Stadtgebiet sind jederzeit zusätzliche Messungen durch die Polizei möglich.

Kommunale Tempomessungen dürfen ausschließlich an Kontrollpunkten durchgeführt werden, die in Absprache mit der Polizeiinspektion festgelegt wurden. Für die Festlegung dieser Punkte gelten strenge Vorgaben (Unfallzahlen, Gefahrenpotenzial, Verkehrsströme, tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit und mehr). Auch bestimmte bauliche Voraussetzungen hinsichtlich des Straßenverlaufs müssen gegeben sein.

Foto: Seitz (Archiv)

