Jetzt bitte Zuhause bleiben - sonst droht Ausgangssperre

Ansteckungs-Geschwindigkeit unbedingt reduzieren - Restaurants ab Samstagabend dicht

Ganz aktuell: Restaurants müssen ab Samstag, 18 Uhr geschlossen bleiben. Danach sind nur noch Lieferservice und Außerhausverkauf erlaubt.

Neustadt (os). Mitte der Woche geschah das Unerwartete (wir berichteten): Die Zahl der Infizierten im Stadtgebiet sank von zwei auf null. Positiv-Meldungen vor dem endgültigen Testergebnis sollen die Ursache gewesen sein. Eine Infizierte gab es dann aber schon am nächsten Tag wieder. Am Donnerstagabend stieg die Zahl sogar auf fünf, eine rasante Entwicklung. Am Freitag meldete die Region am späten Nachmittag weitere Zahlen, demnach blieb es zunächst bei fünf Fällen.

Der Anstieg dürfte sich aber fortsetzen - das sollte auch den letzten Zweiflern klar machen, dass die Beschränkung von sozialen Kontakten nun ohne Alternative ist. Trotzdem halten sich viele Menschen nicht daran. Auch im Stadtgebiet gab es dafür Beispiele: Aus einer Bäckerei wurde über zusammengeschobene Tische und eine große Runde dicht gedrängter Menschen berichtet. Andrang an den Grüngut-Annahmestellen brachte chaotische Zustände und nun deren Schließung.

Die Zahlen vom Donnerstag zeigen: Bisher infizierten sich in der Region vor allem Menschen unter 50 Jahren. Verstorben ist bisher keiner, erste Patienten sind zwischenzeitlich wieder gesund.

Wer nicht aus dem Haus muss, sollte auch dort bleiben. Nur so können sprunghafte Zunahmen bei Neu-Infizierten vermieden werden. Die Landesregierung hat bereits klargestellt, dass sonst weitergehende Maßnahmen getroffen werden.

Nicht wenige Hinweise in dieser Ausgabe stehen damit unter Vorbehalt einer Ausgangssperre, über deren mögliche Verhängung Behörden bereits beraten. Auch dazu informiert die NZ online, sollte eine Entscheidung getroffen werden - erwartet wird sie voraussichtlich am Samstagnachmittag. Innenminister Boris Pistorius hatte auch vorher schon erhöhte Polizeipräsenz und Kontrollen angekündigt, auch diese Maßnahmen würden sich bei einem Ausgangsverbot verschärfen.

ACHTUNG! Ein weiterer Schritt erfolgte noch am heutigen Freitag. Auf Erlass der Landesregierung verfügte die Region, dass Restaurants, Cafés und ähnliche Einrichtungen am Samstag ab 18 Uhr zu schließen sind. Erlaubt sind dann nur noch Lieferservice und Außerhaus-Verkauf.

Wird die Sperre verhängt, bleiben nur noch Einkäufe von Lebensmitteln oder in Apotheken, Arztbesuche oder der Weg zur Arbeit erlaubt. Die Anordnungen müssten unmittelbar beachtet werden, selbst wenn jemand dagegen vor Gericht zieht, gilt sie bis zur Gewährung eines vorläufigen Rechtsschutzes.

