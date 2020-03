Meer Radio bringt Sonntag die Kirche ins Wohnzimmer

Kirchenmagazin „Angedacht“ um 10 Uhr bei Meer Radio

Pastorin Christa Hafermann (v.re.) Meer Radio-Programmleiter André Gottschalk und Pastor Marcus Buchholz bei der Aufzeichnung der ersten Ausgabe von „Angedacht". Foto: Seitz

Neustadt (os). In den Kirchengemeinden der Steinhuder Meer Region bleiben am Sonntag wegen der Corona-Krise die Kirchen leer. Wenn die Gläubigen aufgrund der Isolation nicht in die Kirche gehen können, bringt Meer Radio die Kirche in die Wohnzimmer.

Ab dem kommenden Sonntag, 22. März, um 10 Uhr sendet Meer Radio eine Stunde lang das Kirchenmagazin „Angedacht“ mit Pastor Marcus Buchholz.

Buchholz ist seit November 2012 für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises zuständig und bekleidet parallel das Amt des Stellvertretenden Superintendenten. „Ich freue mich in dieser schwierigen Corona-Zeit den Hörern von Meer Radio die Möglichkeit zu bieten, mit uns - dem Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf - in Kontakt zu kommen. Gerade jetzt wollen wir die Verbindung zu unserer Gemeinde halten. Die Zusammenarbeit mit Meer Radio ist daher sehr wertvoll und freue mich, dass wir bereits am kommenden Sonntag auf Sendung gehen.“

In der Sendung „Angedacht“ wird Buchholz zum Beispiel in einem Interview mit der Kolenfelder Pastorin Christa Hafermann beleuchten, wie sich die Corona-Krise in ihrer Gemeinde bemerkbar macht oder es wie die Kirche in der Steinhuder Meer Region die Seelsorge ab sofort auch in digitaler Form anbietet. Natürlich wird es in einer Sendestunde am Sonntag noch mehr Themen geben. Meer Radio ist in der Region auf der UKW-Frequenz 88.0, oder auch weltweit per Stream über www.meerradio.de, bei TuneIn oder Radio.de zum empfangen.

