„Mitgefühl auszusprechen kann dann auch Mal tödlich sein“

Superintendent Hagen zu Beerdigungs-Einschränkungen

Neustadt (os). Pastoren werden beschimpft, wenn sie Einschränkungen für Beerdigungen ansprechen, das Verständnis mancher Trauernder tendiert gegen Null. Das berichtet Superintenden Micahel Hagen und betont in drastischen Worten: „Trauernden Mitgefühl auszusprechen kann dann auch mal tödlich sein.“ Da bei Beerdigungen meist Älterer teilnehmen und damit tendentiell einer der Risikogruppen zuzuordnen sind, ist es für Neustadts obersten evangelischen Seelsorger trotz des „schwierigen Kapitels“ unumgänglich, Kontakte zu begrenzen. „Das ist gerade im ländlichen Bereich schwer zu vermitteln“, so Hagen. „Der Hinweis unserer Bundeskanzlerin gilt eben auch an dieser Stellae“, ergänzt er. Seine Sorge ist, dass uneinsichtiges Verhalten auch in diesem Bereich die Verhängung einer Ausgangssperre fördert. Er schlägt etwa Gedenk-Gottesdienste an den ersten Todestagen als Alternative vor. Derzeit sind nur Beerdigungen im engsten Kreis möglich. „Im Moment geht einfach nicht mehr“, sagt der Superintendent.

Bei Hochzeiten oder der Verlegung der Konfirmationen sei das Verständnis meist größer, auch gilt die Uneinsichtigkeit längst nicht für alle Trauernden.

Ausgabe-Nr. 1097 vom 21.03.2020