Weitere Absagen wegen Corona-Virus Covid-19

Die Liste wird weiter fortgesetzt

Neustadt (os). Weitgehend alle Veranstaltungen im Neustädter Land sind zwar abgesagt, trotzdem erinnern wir hier an die einzelnen Termin und nennen - soweit feststehend - Ersatztermine.

WICHTIG: In Bordenau findet am Mittwoch, 25. März, ein Blutspendetermin statt. Von 15.30 bis 19.30 Uhr sind dringend benötige Blutspende möglich. Wer Krankheitssymptome hat, in Risikogebieten war oder Kontakt zu in Quarantäne befindlichen Personen hatte, darf nicht spenden.

Absagen, die uns bis 19. März erreichten (dieses Mal nach Stadtteilen geordnet):

AVERHOY

Die für den heutigen Samstag geplante Hauptversammlung der Jagdgenossenschaft findet nicht statt, ein Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben.

BORDENAU

Die vorgesehen Reinigung der St. Thomaskirche am 26. März um 10.00 Uhr fällt aus. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

EILVESE

Das nächste Treffen der ehemaligen Gymnastik-Gruppe von Gisela Kaib am 26. März fällt aus. Vorerst ist der 30. April als Ersatztermin geplant. Einzelheiten bei Gisela Kaib, Telefon 05034/392.

Der STK sagt die für Juni geplante 100-Jahr-Feier bereits jetzt ab, da sich das Planungsteam nicht mehr treffen kann. Im kommenden Jahr soll der 101. Vereinsgeburtstag gefeiert werden.

MARIENSEE

Der Schießbetrieb beim Schützenverein ist eingestellt, ebenso wird die Osterpreisverteilung verschoben. Auch der für den 4. April vorgesehene Arbeitstag wird verschoben. Neue Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben.

MÜHLENFELDER LAND

Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Nöpke fällt aus.

Der Grüngut-Container in Nöpke ist mittwochs von 16 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

NEUSTADT

Die Grundsteinlegung für das Gemeindehaus wird für den 22. März abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Das SoVD-Beratungszentrum an der Leinstraße ist geschlossen. Auskünfte bei Monika Bruhns, Telefon 05032/893297.

Die Rechtsberatung des Mieterbundes Hannover (DMB) am Dienstag von 16 bis 18 Uhr fällt bis auf weiteres aus. Weitere Informationen gibt es bei der Kanzlei Kuhnow unter Telefon 05032/892989 sowie per E-Mail an kanzlei@kuhnow.de.

POGGENHAGEN

Die Bürgersprechstunde von Ortsbürgermeisterin Monika Strecker findet am 24. März und 28. April nicht statt. Strecker ist aber jederzeit unter Telefon 0151/18811000 zu erreichen.

RODEWALD

Die für Sonntag, 22. März, geplante Wanderung des SSV fällt aus.

Alle Veranstaltungen des SoVD-Ortsverbandes, so auch die Jahreshauptversammlung, bis zum 30. Juni finden nicht statt.

SCHNEEREN

Die Vereinsmeisterschaft des Schützenvereins wird eventuell im Herbst nachgeholt. Das Ostereierschießen am 5. April fällt aus.

WULFELADE

Der Arbeitseinsatz im Waldbad am 28. März findet nicht statt.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1097 vom 21.03.2020