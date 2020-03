ABSAGEN WEGEN CORONA-VIRUS - aktualisierte Liste

Wir sammlen und aktualisieren täglich

Neustadt (os). Zahlreiche Veranstaltung wurden bereits abgesagt, die Neustädter Zeitung veröffentlicht hier alle uns bekannten Absagen und mögliche Ersatztermine. Die Angaben sind chronologisch geordnet, wir geben jeweils den Stand der Meldung an.

Absagen eingegangen bis 16. März

ältere Absagen finden sich unter https://www.neustaedter-zeitung.de/artikel/11808.html?p=2

- Der Klönnachmittag in Basse am Mittwoch, 18. März, findet nicht statt.

- Die Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Neustadt am Donnerstag, 19. März, findet nicht statt.

- Beim SoVD Neustadt fallen die Spielgruppe am 18., die Frauengruppe am 25., das Frühstück am 26. März sowie der Klönschnack am 3. April aus.

- Das Preis- und Pokalschießen in Rodewald o.B. vom 19. bis 22. März soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

- Die Jahreshauptversammlung der Landfrauen Nöpke/Borstel findet nicht am Donnerstag, 19. März, statt. Ein neuer Termin wird bekannt gegeben.

- Die Jahreshauptversammlung der Forstinteressenten Eilvese wird vom 20. März auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

- Die Hauptversammlung des TSV Mardorf am Freitag, 20. März, wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

- Die für Samstag, 21. März, geplante Dorfreinigung sagt der Verein „Bürger für Eilvese“ ab.

- „Der große Rausputz“ in Mariensee am Samstag, 21. März, fällt in diesem Jahr aus.

- Das Frauenfrühstück der Landfrauen Mariensee am Samstag, 21. März, im Kloster findet nicht statt.

- Der Umwelttag in Dudensen am Samstag, 21. März, fällt aus.

- Das Anlegen der Streuobstwiese in Suttorf zum 900-jährigen Dorfjubiläum entfällt am 21. März.

- Der SV Eintracht Suttorf sagt seinen Aufräumtag am Samstag, 21. März, ab.

- Die Wanderung des TSV Bordenau im Deister fällt am Sonntag, 22. März, aus.

- Der SoVD-Ortsverband Mariensee, Eilvese, Mühlenfelder Land hat beschlossen, alle öffentlichen Veranstaltungen bis zum 30. Juni abzusagen oder zu verschieben. Die Jahreshauptversammlung am Sonntag, 22. März, fällt damit ebenfalls aus.

- Eine Lesung von Manfred Henze am Mittwoch, 25. März, im Dorfladen Mariensee wird auf noch unbestimmte Zeit verschoben.

- Der von der Siedlergemeinschaft Bordenau geplante Termin zur Müllsammelaktion „Der große Rausputz“ am Mittwoch, 25. März, findet nicht statt.

- Das Gemeindefrühstück der Kirchengemeinde St. Gorgonius am Mittwoch, 25. März, fällt aus.

- Das Ausbilderfrühstück der Wirtschaftsförderung Neustadt wird in Abstimmung mit der Firma Temps für den 25. März abgesagt.

- Das Treffen der Schneerener Vereine am 26. März wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

- Die Jahreshauptversammlung des Verbandes Wohneigentum Poggenhagen wird vom 28. März auf unbestimmte Zeit verschoben.

- Die außerordentlichen Mitgliederversammlung des SV Eintracht Suttorf findet nicht am 28. März statt.

- Der Dorfputz in Schneeren am Samstag, 28. März, ist abgesagt.

- Der Second Hand-Markt in Helstorf am 29. März muss abgesagt werden.

- Das Schießen der Soldatenkameradschaft Laderholz am 29. März und 3. Mai wird im Herbst nachgeholt.

- Der E-Bike-Tag des Seniorenbeirates in Neustadt fällt am 2. April aus und soll in den Herbstferien nachgeholt werden.

- Die Herzsportgruppen stellen ihren REHA-Sport bis mindestens Ende der Osterferien ein. Rückfragen werden unter Telefon 05032/63754 beantwortet.

- Das Museum zur Stadtgeschichte in Neustadt bleibt bis auf weiteres geschlossen.

- Die Treffen der MammaDonna-Gruppen finden bis auf Weiteres nicht im Klinikum Neustadt statt.

- Alle ÖSSM-Veranstaltungen in Winlar bis Ende März werden abgesagt.

- Die Aqua-Fitness des TSV Mariensee-Wulfelade im Balneon findet nicht statt.

- Der CDU-Eierskat in Schneeren am Gründonnerstag fällt in diesem Jahr aus.

- Der Schützenverein Schneeren setzt alle Veranstaltungen und Aktivitäten bis zum 20. Mai aus.

- Der Schützenverein Amedorf verschiebt seine Jahreshauptversammlung auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt.

- Der Schützenverein Scharrel sagt alle Termine bis zum 30. April ab. Auch das Osterpreisschießen ist davon betroffen.

- Die wöchentlichen Guttemplergruppenabende am Mittwoch im AOK-Gebäude in Neustadt werden vorläufig nicht mehr stattfinden.

