Erster bestätigter Corona-Fall in Neustadt - ab Montag sind alle Schulen geschlossen

Auch Kindertagesstätten bleiben zu - inklusive freier Träger

Um die Ausbreitung des Corona-Virus zu bremsen, sind ab Montag nicht nur alle Kindertagesstätten, sondern auch Schulen geschlossen. Foto: (r).

Neustadt (os). Der erste Covid- 19-Fall im Stadtgebiet hatte bereits drastische Folgen. Ein Mann aus einem der Stadtteile ist positiv getestet worden. Seine beiden Kinder besuchen die Kooperative Gesamtschule. Deshalb fand dort bereits am Freitag kein Schulbetrieb mehr statt, auf vorbeugende Entscheidung der Schule, wie der kommissarische Schulleiter Burkhard Jonck betont. Wie die Stadtverwaltung mitteilt wird das weitere Vorgehen eng mit den Gesundheitsbehörden abgestimmt. Diese Stellen auch sicher, dass mögliche Kontaktpersonen informiert werden und sorgen für weitere Maßnahmen wie vorsorgliche Quarantäne.

Am Freitagvormittag teilten Ministerpräsident Stefan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD) in Hannover mit, dass ab Montag alle allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und Kindertagesstätten geschlossen werden. Bis mindestens 15. April findet damit kein Unterricht statt. Auch Universitäten und Fachhochschulen stellen ab sofort den Betrieb ein. Alle diese Maßnahmen sollen helfen, die Ausbreitung des Corona-Virus möglichst zu bremsen. „Wir brauchen dringend die Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger“, sagte Weil. Verständnis, Hygieneverhalten und die Bereitschaft, soziale Kontakte auf Notwendiges und Vertretbares zu reduzieren seien erforderlich.

Die Einstellung des Schulunterrichtes betrifft auch den Zukunftstag am 26. März, den Tonne bereits zur Wochenmitte abgesagt hatte.

An den weiterführenden Schulen waren Familien bereits vorab über Maßnahmen informiert worden. Elternbriefe informierten über Vorbereitungen. So sollten am Gymnasium die Schulbücher dauerhaft mit nach Hause genommen werden, um notfalls Aufgaben dort erledigen zu können. Die Schule empfahl zudem, das Funktionieren des schulinternen Netzwerkes über „iServ“ zu prüfen, über das unterrichtet werden soll. Selbiges gilt für die Leine-Schule. An der KGS wird für den Montag eine Lösung für mögliche Abläufe erwartet, dort tagte am Freitag noch ein „Krisenstab“ und verwies darauf, dass außerschulischer Unterricht laut Kultusministerium nicht vorgesehen sei.

An den Berufsbildenden Schulen finden in der kommenden Woche noch IHK-Prüfungen statt, auch dort wird Montag weiteres besprochen.

Die Volkshochschule Hannover Land (VHS) hat ebenfalls alle Kurse bis nach den Osterferien abgesagt.

Mehr zu den Folgen des Corona-Virus lesen Sie auf Seite 5. Dort findet sich auch eine Liste abgesagter Veranstaltungen, die unter www.neustaedter-zeitung.de jeweils aktualisiert wird.

