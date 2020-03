Erster bestätigter Fall in Neustadt

KGS schließt ab heute den Unterrichtsbetrieb

Neustadt (os). Der erste Covid 19-Fall im Stadtgebiet hat bereits drastische Folgen. Ein Mann aus einem der Stadtteile ist positiv getestet worden. Seine beiden Kinder besuchen die Kooperative Gesamtschule. Deshalb wird dort am heutigen Donnerstag der Unterricht ab der 10. Stunde eingestellt. Mindestens morgen findet kein Schulbetrieb statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt wird das weitere Vorgehen eng mit den Gesundheitsbeghörden abgestimmt.

Die Zahl der bestätigten Covid-19-Infektionen in der Region Hannover von heute (Donnerstag), 10 Uhr: Aktuell sind 31 Fälle in der gesamten Region Hannover positiv getestet, darunter 14 in der Stadt Hannover und 17 im Umland. Neu dazugekommen sind jeweils ein bestätigter Fall in Hemmingen, Springe, Neustadt und Burgwedel, vier weitere Fälle im Vergleich zur Lage von Mittwochnachmittag wurden in der Stadt Hannover registriert.

