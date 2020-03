CORONA-VIRUS: GOLDENER SONNTAG ABGESAGT

Ersatztermin hängt von der Lageentwicklung ab

Im vergangenen Jahr war der Goldene Sonntag trotz mäßigen Wetters gut besucht. Die Gefahr, dass sich das Corona-Virus im Gedränge ausbreitet, wollen die Verantwortlichen verhindern. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). "In Abstimmung mit der Stadt Neustadt und auf Grund des Erlasses des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums sind wir von der GfW zu dem (...) Entschluss gekommen, den Goldenen Sonntag am 15.03.2020 auf Grund der wegen des Covid-19 Virus vorhandenen Gefährdungssituation in Niedersachsen abzusagen", teilte der Vorsitzende der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung, Mike Behrmann, am Mittwochabend mit.

"Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, auch auf Grund der vielen Mühen und Arbeit, die seitens der GfW in diesen besonderen Tag gesteckt wurden", so der Vorsitzende. "Die Gesundheit der Beschäftigten und der Besucher des Goldenen Sonntags geht jedoch auf jeden Fall vor, so dass wir uns entschieden haben, den empfohlenen Maßnahmen zur Verzögerung des Verbreitung zu entsprechen."

Die Verantwortlichen der GfW hoffen, einen Ersatztermin anbieten zu können, sofern die Gefahr durch das Virus nicht mehr so groß sein wird.

