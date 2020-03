Zukunftstag für Mädchen und Jungen wird in den Herbst verschoben

Corona-Virus: Kultusminister sagt für den 26. März ab

Neustadt (os). Eine weitere Absage wegen des Coronavirus Covid 19 bettrifft auch die meisten Mädchen und Jungen von Klasse fünf bis zehn im Stadtgebiet: Auf Anweisung von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) wird der Zukunftstag nicht wie geplant am Donnerstag, 26. März, stattfinden. Eine Verschiebung in die zweite Jahreshälfte ist vorgesehen, ein konkreter Termin steht dagegen noch nicht fest.

„Die Gesundheit unserer Kinder und der Mitarbeitenden in den Betrieben, die sich am Zukunftstag beteiligen, hat jetzt Priorität“, betonte Tonne am Mittwoch. Der Zukunftstag sei eine gute und sinnvolle Veranstaltung, in der aktuellen Lage aber nicht am festgelegten Termin zwingend notwendig. „Wir verschieben ihn daher in den Herbst. Damit bringen wir ein wenig mehr Ruhe in die aktuelle Diskussion um Corona und geben den Beteiligten Handlungssicherheit“, so der Minister.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1096 vom 14.03.2020