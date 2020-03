Stadt will mehr als 370.000 Euro für die Volkshochschule im Schloss investieren

Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Schulung von Lehrpersonal geplant

Die Volkshochschule wird das Erdgeschoss und den ersten Stock im neuen Westflügel am Schloss beziehen. In den anderen beiden Stockwerken richtet das Amtsgericht Büros ein.

Neustadt (dgs). Der Westflügel am Schloss Landestrost wächst Stockwerk um Stockwerk. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 rechnet die Stiftung Kulturregion als Bauherrin mit der Fertigstellung. Zu den künftigen Mietern gehört auch die Volkshochschule Hannover Land (Vhs), die derzeit noch im Veranstaltungszentrum Leinepark an der Suttorfer Straße untergebracht ist.

Einziehen in das Erdgeschoss und den ersten Stock wird sowohl die Hauptgeschäftsstelle der Vhs, die neben Neustadt auch die Städte Burgwedel, Garbsen, Wunstorf und die Wedemark vertritt, als auch die regionale Geschäftsstelle Neustadt. Für die Ausstattung dieser Geschäftsstelle hat die Stadt mehr als 370.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Etwa 20 Mitarbeiter sollen dort künftig arbeiten, berichtet Vhs-Geschäftsführerin Martina Behne. Neben Schulungs- und Unterrichtsräumen wird es auch einen Multifunktionssaal für größere Veranstaltungen geben.

Insbesondere aber soll die technische Ausstattung an „zukunftsfähige Standards“ angepasst werden, sodass die Vhs künftig als „Kompetenzzentrum für die Digitalisierung“ genutzt werden könne, wie es in der Drucksache der Verwaltung heißt. Im Rahmen des so genannten „Digital Pakts“ sollen hier notwendige Schulungen des Lehrpersonals stattfinden, die in Kooperation mit dem Medienkompetenzzentrum der Region Hannover entwickelt werden. Auch das Land Niedersachsen stellt entsprechende Fördermittel bereit.

Geschäftsführerin Behne begrüßt das „Bekenntnis der Stadt zur Volkshochschule“. Die Vhs selbst sei in die Planung nicht eingebunden, sagt sie. Sie sehe aber durch die moderne digitale Ausstattung den Weg in die Zukunft gesichert.

„Wir müssen neue Zielgruppen erschließen“, so Behne. Über kurz oder lang wird die Volkshochschule, wie berichtet, ihre berufliche Weiterbildungsstätte an der Goethestraße aufgeben.

Gestern hat der Schulausschuss über die Ausstattung der Vhs beraten. Der Rat wird voraussichtlich im April über die Investition entscheiden.

