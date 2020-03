Ortsrat sagt Aufräum-Aktion wegen Corona-Virus ab

Laub: "Mut zu entschlossem Handeln im Sinne einer Risikominimierung"

In diesem Jahr bleiben die Container leer, der Ortsbürgermeister will kein Corona-Risiko eingehen. Foto: Krämer (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Viele Bürger, Vereine und Sponsoren hatten ihre Unterstützung zugesagt, die zweite Auflage der großen Aufräumaktion in der Kernstadt wird aber nicht wie geplant am Samstag, 21. März, stattfinden. Im Einvernehmen mit seiner Stellvertreterin und dem Organisationsteam aus dem Ortsrat hat Ortsbürgermeister Johannes Laub entschieden, die öffentliche Veranstaltung aus Gründen der Prävention und zur Unterstützung der Eindämmungsmaßnahmen abzusagen.

„Wir haben zur Zeit eine sehr dynamische Situation. Die Fallzahlen haben sich innerhalb einer Woche verzwölffacht“, sagt Laub, bezieht sich dabei allerdings auf Deutschland gesamt. In Niedersachsen stieg die Zahl der Neuinfektionen lediglich von 18 auf 35, in der Region Hannover sogar nur von drei auf sieben. „Zwar ist aktuell die Gefahr sich persönlich anzustecken aufgrund der bekannten Fallzahlen eher gering bis moderat“, räumte der Ortsbürgermeister auf eine NZ-Anfrage zu möglichen Risikofaktoren ein. Die Veranstaltung passt anhand der Teilnehmerzahl und der Durchführung unter freiem Himmel nicht auf Anhieb ins Raster der offiziellen Empfehlungen. Laub hält es auf Nachfrage wie Gesundheitsminister Jens Spahn und will alles tun, „um das Anwachsen der Fallzahlen zu verlangsamen, da eine starke Ausbreitung des Virus für das schon jetzt belastete Gesundheitssystem und die Schwächsten unserer Gesellschaft eine ernste Bedrohung darstellen kann“, schreibt Laub, auch im Interesse „chronisch Kranker und geschwächter Menschen“.

„Der Bundesgesundheitsminister hat am Sonntag an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger appelliert, auf nicht notwendige Sozialkontakte wie Geburtstagsbesuche oder Vereinssitzungen zu verzichten“, teilt Laub mit. „Als Politik müssen wir jetzt Rückgrat zeigen und als Vorbild auf unsere Veranstaltung verzichten“, schreibt er weiter, sieht dieses Vorgehen als „Mut zu entschlossen Handeln im Sinne einer Risikominimierung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2410 vom 11.03.2020