Volle Kneipen sind zu risikoreich - Musiknacht erst im September

Neustadt (os). „So hat jeder auch die Chance teilzunehmen, der jetzt vielleicht zu besorgt ist“, sagt Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat zur Absage der Musiknacht für den 21. März. Die Veranstalter hatten in Absprache mit den Hauptsponsoren Stadtwerke am Montag entschieden, die beliebte Live-Musik-Kneipentour wegen des Corona-Virus in den Herbst zu verschieben. „Bei der Musiknacht ist es so eng in den bestens gefüllten Kneipen wie bei sonst kaum einer Veranstaltung“, begründete Schlakat die geplante Risikominimierung. Mitveranstalter Andreas Ollek war in der vergangenen Woche nach Rücksprache mit den Wirten noch von der Aufrechterhaltung des Termins ausgegangen, sah aber am Montag keinen Grund mehr für weitere Diskussionen.

„Es tut keinem wirklich weh, sie in den Herbst zu verschieben“, hatte Schlakat betont. Ob das auch für bereits gebuchte Bands, Security-Mitarbeiter und Servicekräfte gilt, will Ollek nun klären. Bereits gekaufte Tanzbändchen behalten ihre Gültigkeit und können beim neuen Termin am Samstag, 19. September, benutzt werden. „Wer schon weiß, dass er dann nicht dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Bänder in den jeweiligen Kneipen zurückzugeben“, sagt Ollek.

