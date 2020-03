„Mission Marathon“ läuft - in einem Jahr von 10 auf 42,195 Kilometer

NZ begeleitet Anja Terjung auf dem - kurzen - Weg zum ersten Marathon

Anja Terjung (Mitte) ließ sich von Kathrin Eder (li.) und Tanja Jahns zur Anmeldung für ihren ersten Marathon überreden, bis September wird - auch gemeinsam - trainiert.

Poggenhagen (os). Bis August 2019 war Anja Terjung eher Gelegenheits-Joggerin. Eine Runde mit den Hunden ab und zu, aber alles ohne Trainingsplan oder ähnliches. Das hat sich geändert: Am Sonntag, 27. September, wird die Physiotherapeutin in Berlin an der Startlinie des größten nationalen Marathons stehen - und sich damit einer ihrer bisher größten Herausforderungen stellen.

Rückblende: Einen Punkt gab es schon länger, den Terjung auf der Lebens-To-Do-Liste abhaken wolle, nämlich 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Genau ein halbes Jahr vor ihrem 50. Geburtstag war das geschafft. Vorher war sie durch ihre Kollegin Kathrin Eder auf Trainingspläne von „Laufpapst“ Dr. Matthias Marquardt, dem Verfasser der „Laufbibel“, gestoßen. Eder steckte gerade mitten in der Vorbereitung auf ihren ersten Marathon - im November sollte der weltgrößte Lauf dieser Art in New York absolviert werden.

Die Pläne - in ihrem Fall für 10 Kilometer in 55 Minuten - zeigten jedenfalls Wirkung. Nach 58:47 Minuten stand Anja Terjung stolz wieder vor der Haustür in Poggenhagen und strahlte in Siegerpose für das Erinnerungsfoto. Das brachte nicht nur in den sozialen Medien ordentlich Zuspruch, sondern auch ein nächstes Vorhaben. Schon im Folgemonat startete sie - wiederum auf Initiative ihrer Kollegin - bei ihrem ersten Laufwettkampf, zwischenzeitlich wurde noch etwas trainiert. Beim Sportscheck-Nachtlauf in Hannover zahlte sich das aus, ihre 52:33 Minuten waren nicht nur eine deutliche Steigerung, sondern auch die viertbeste Zeit unter allen Neustädterinnen - immerhin 19 waren am Start. Zeitgleich mit der Poggenhagenerin lief Eder über die Ziellinie. „Das war so ein geiles Gefühl, unbeschreiblich - und Kathrin als Pacemakerin hat mich sooo gezogen“, berichtet die 50-Jährige.

Das Ergebnis aus Hannover sorgte wiederum für Euphorie, die machte empfänglich für einen weiteren Plan: selbst einen Marathon laufen. Mit Eder und einer weiteren Freundin, der bereits marathonerfahrenen Tanja Jahns, redeten ihr gleich zwei „Geister auf den Schultern“ gut zu. „Die beiden haben mir keine Ruhe mehr gelassen“, erinnert sich Terjung noch lebhaft. Schnell war eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Klares Ziel: der Marathon-Start in Berlin 2020. Dessen Registrierungsphase läuft immer den ganzen Oktober - und die Physiotherapeutin meldete sich an. „Ich bin da eigentlich von Natur aus sehr spontan und immer für verrückte Sachen zu haben“, sagt sie.

So kam Anja Terjung wenig später auch zu ihrem bis dahin mit Abstand längsten „Lebenslauf“. „Ich habe Kathrin bei einem langsamen 30 Kilometer-Lauf begleitet“, erzählt sie. „Während des Laufens ging das eigentlich alles, aber die Wirkung habe ich erst später am Tag gespürt. Das war schon hart.“ Von dem Plan wieder abzurücken, bevor er richtig mit Leben gefüllt wurde, kam aber nie in Frage. Eders Bericht über New York und viel positives Feedback auf die Anmeldung ließen dafür auch nicht viel Spielraum. Dann kam Anfang Dezember die Nachricht des SCC Berlin: „Glückwunsch, du bist dabei!

Nur dabei sein kommt für die ambitionierte Poggenhagenerin aber dann doch nicht in Frage, das ehrgeizige Ziel war schnell formuliert. „Ich möchte unter vier Stunden ankommen.“ Dafür werden nun alle Register gezogen. Trainingsumfang und -häufigkeit werden nach und nach gesteigert. Gemeinsam mit Eder und Jahns geht es einmal in der Woche auf die Tartanbahn. Intervallläufe mit Jahns und Eder sollen dafür sorgen, dass nach dem Endspurt durch das Brandenburger Tor auch die angepeilte Zeit stimmt. Eine Leistungs-Diagnostik bei Dr. Marquardt steckte den Rahmen des Möglichen ab - und liefert einen Trainingsplan für die letzten 16 Wochen vor dem großen Event.

Bei dem werden Ende September mehr als 40.000 Läufer über die Straßen der Hauptstadt laufen. Anja Terjung wird eine von ihnen sein und - wenn alles nach Plan läuft - ihre persönliche „Mission Marathon“ erfüllen.

Noch sechs Monate...

Unter dem Stichwort „Mission Marathon“ begleitet die Neustädter Zeitung Anja Terjung durch die letzten sechs Monate bis zum Marathon in Berlin, dem größten in Deutschland. Mindestens einmal im Monat berichten wir über Fortschritte oder Hindernisse, über Freude oder auch mal Zweifel - und am Ende natürlich über den Lauf.

