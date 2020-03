Neuer Blitzer: Raser mit Tempo 111 statt 50 gemessen

Ergebnis bestätigt Messungen ohne Foto

Evensen/Neustadt (os). Bis Montagvormittag stand das neue städtische Geschwindigkeitsüberwachungsanhänger in Evensen an der Landesstraße (wir berichteten). Trotz der bekannten Messung erwischte es insgesamt 84 Verkehrsteilnehmer, zum Teil mit erschreckend hohen Geschwindigkeiten. Der traurige Spitzenreiter war mit 111 Stundenkilometer in der Ortsdurchfahrt unterwegs. Weitere zwei Autofahrer fuhren Geschwindigkeiten zwischen 90 und 100 Kilometer pro Stunde.

Dem schnellsten Autofahrer drohen laut Bußgeldkatalog ein Fahrverbot von zwei Monaten, zwei Punkte in Flensburg sowie mindestens 280 Euro Bußgeld. Die beiden weiteren, sehr schnellen Fahrer werden mindestens einen Monat auf ihre Fahrlaubnis verzichten müssen.

Das Ergebnis der Messung bestätigt die Daten, die vorab über das Seitenraummessradar der Stadt erhoben wurden. Auf diese Weise sind auch mögliche neue Messpunkte eruiert worden, die derzeit in der Genehmigungsphase durch die Polizei stecken.

