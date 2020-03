Kass: Ist Neustadt auf Corona vorbereitet?

Panik unnötig: Verwaltung hat schon Maßnahmen getroffen

Neustadt (os). In einem Punkt ruderte Ratsmitglied Dr. Godehard Kass (Bündnis 90/Grüne) am Freitagmorgen eilig zurück: In Marklohe (Landkreis Nienburg) gebe es keinen Corona-Fall. Für die Falschmeldung entschuldigte sich der Arzt. Davon hatte er am Donnerstagabend in der Rats-Sitzung berichtet, verbunden mit der Frage, wie die Stadtverwaltung auf eine mögliche Pandemie vorbereitet sei.

Der Allgemeinmediziner hält diesen Fall nach eigenen Worten für „wahrscheinlich“. Dieses Szenario bedeutet, 70 Prozent der Bevölkerung würden sich infizieren, das wären mehr als 30.000 Neustädter. Davon wird von Experten für 20 Prozent mit einem schweren Verlauf gerechnet. Niedersachsens Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann betonte angesichts von 18 Fällen (Stand Donnerstagabend), dennoch zirkuliere das Virus in Niedersachsen weiterhin nicht. Panik sei trotzdem unangebracht, betonen Experten. Sie raten weiterhin vor allem zur Handhygiene und Nieß- sowie Hustenetikette - beides nur in die Ellenbogenbeuge.

Stadt-Fachbereichsleiterin Annette Plein berichtete in der Ratssitzung, die Verwaltungsstandorte verfügten mittlerweile über Handdesinfektion, mehrsprachige Aushänge und die Mitarbeiter seien informiert. Ihr für Infrastruktur zuständiger Kollege Jörg Homeier sagte, der Abwasserbehandlungsbetrieb habe einen Notfallplan, mit dem die Klärwerke auch im Fall infizierter Mitarbeiter am Netz bleiben könnten. Für schnelle Reaktionen sei der Verwaltungsausschuss als wichtigstes Organ nach dem Rat täglich einberufbar, ergänzte Bürgermeister Dominic Herbst.

