Hort in Poggenhagen wird Thema im Rat - Rechenschaft zu Strabs gefordert

Feuerwehr Borstel: Schnelle Standortentscheidung angeregt

Neustadt (os). Nicht unbedingt in Rekordzeit, aber doch zügig hat der Stadtrat am Donnerstagabend sein Programm absolviert. Dabei entschieden die Politiker unter anderem einstimmig, dass sie sich mit der Hort-Situation in Poggenhagen genauer befassen werden. In der Bürgerfragestunde hatte Ortsrats-Mitglied Klaus Hendrian (SPD) dazu schon mehrere Fragen gestellt, etwa nach Ferienbetreuung oder seiner Meinung nach ungerechter Kostenverteilung bei geringer Betreuungsqualifikation. Das betonte auch seine Parteifreundin und Ratsmitglied Gisela Brückner. „39 Tage weniger Betreuung durch die Ferien und täglich zwei Stunden weniger für 25 Prozent mehr Geld“, machte sie deutlich. „Der Verwaltungsvorschlag deckt sich nicht mit dem des Ortsrates.“ CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner hatte schon vor ihr beantragt, der Rat und seine Fachausschüsse sollten sich entgegen dem Willen der Verwaltung mit dem Thema befassen. Das wird nun zunächst im Jugend- und Sozialausschuss am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr im Sitzungssaal an der Nienburger Straße 31, geschehen.

Ebenfalls einstimmig fiel das Votum für den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „NeuStadtTor“ am Bahnhof aus - obwohl FDP-Mann Thomas Iseke vorher noch gesagt hatte, die Vorlage fände nicht die Zustimmung der Liberalen.

Ohne Gegenstimme fiel auch die Entscheidung für die Bildung eines Arbeitskreises Sportentwicklungsplan. Die Einrichtung des Gremiums war mehrfach ins Stocken geraten, zuletzt durch unvollständige Verwaltungs-Aufstellungen zur Besetzung. Unter der Projektleitung des TSV-Sportkoordinators Christoph Ihringer tagt das Gremium erstmals am kommenden Montag.

Uneingeschränkte Zustimmung fand auch der Satzungsentwurf für die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), der Rat hatte deren Abschaffung bereits beschlossen (wir berichteten). Die rechtlich notwendige Aufhebungssatzung steht aber noch unter Vorbehalt. Wie der Erste Stadtrat Maic Schillack berichtete, hat die Kommunalaufsicht einen Rechenschaftsbericht dazu angefordert, dessen Bewertung soll nun abgewartet werden. Die bei der Region angesiedelte Behörde muss einer Abschaffung noch zustimmen.

Ratsherr Harry Piehl (SPD) wollte wissen, wann der Radwegbau zwischen Bordenau und Poggenhagen an der K 333 beginnt und ob Ausweichmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer geschaffen werden. Nach Rückfrage bei der Region konnte Fachbereichsleiter Infrastruktur, Jörg Homeier, einen möglichen Start für Juni ankündigen. Zur Fertigstellung habe sich die Behörde aber bedeckt gehalten, voraussichtlich zum Jahresende würden die Arbeiten nach seiner Einschätzung abgeschlossen.

Frank Hahn (CDU) regte an, für das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in Borstel schnell einen Standort festzulegen, um weitere Maßnahmen der Dorferneuerung und damit großes Engagement im Ort nicht unnötig weiter zu blockieren.

