Feuerwehrball wird verschoben

Corona-Gefahr kommt näher - Einsatzbereitschaft erhalten

Neustadt (os). Der Feuerwehrball wird am Samstagabend nicht gefeiert. Wegen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) verschiebt der Feuerwehrverein die Veranstaltung auf einen noch nicht bekannten, späteren Termin.

"Nach reiflichen Überlegungen und Rücksprache mit der Region haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", sagte Ortsbrandmeister Lars Schwieger am heutigen Abend. Die Gefährdungslage wird unter anderem durch Rückkehrer aus Skiurlauben als potentiell höher eingeschätzt. "Es rät einem keine offiziell zu oder ab", räumt Schwieger ein. "Wir müssen aber auch an unsere Einsatzbereitschaft denken. Beim Ball wären viele Feuerwehrleute, die im Zweifelsfall in Quarantäne müssten", erklärt er die Entscheidung. Eine Tanzveranstaltung fällt nach den Maßgaben des Robert Koch Instituts in eine höhere Gefährdungskategorie. "Es scheint uns einfach vernünftiger, den Ball zu verschieben."

Laut Schwieger behalten die Karten ihre Gültigkeit, eine Rückgabemöglichkeit soll geschaffen werden.

