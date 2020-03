Ortsrat unterstützt Verein Asseitun

Ortsbürgermeister: „Bereicherung für unsere Ortschaft“

Neustadt (r/dgs). Mehrere Mitglieder des Ortsrates haben gemeinsam mit Ortsbürgermeister Johannes-Jürgen Laub die neuen Räumlichkeiten des Vereins Asseitun in der Leinstraße besucht, um sich über die Arbeit des Vereins zu informieren. Diese unterstützte das Gremium mit einer Spende von 500 Euro.

Der Verein kooperiert mit den Schulen der Stadt und setzt sich für faire Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Welt ein. Dazu sollen in Zukunft auch vermehrt Informationsveranstaltungen in den Räumen stattfinden. „Die Arbeit des Vereins mit Eine-Welt-Laden, Informationsveranstaltungen und Bildungsarbeit in Schulen ist eine Bereicherung für unsere Ortschaft, dazu passt es wunderbar, dass Neustadt nun Fairtrade-Stadt werden möchte“, findet Ortsbürgermeister Laub. Diese Idee hat aktuell Neustadts stellvertretender Stadtbürgermeister, Willi Ostermann von der UWG, in die politische Diskussion eingebracht.

