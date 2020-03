Zulassungsstelle jetzt komplett geschlossen

Vollzeit-Mitarbeiterin erkrankt

Neustadt (os). Der ungünstigste Fall ist eingetreten: Nachdem die städtische Zulassungsstelle in den vergangenen Wochen wegen Personalmangel schon nur noch vormittags öffnen konnte, musste sie nun ganz schließen. Die einzige Vollzeitkraft ist erkrankt, am heutigen Donnerstag konnten nur noch erste Wartende abgearbeitet werden, danach wurde der Betrieb eingestellt.

Wie Verkehrskoordinator Benjamin Gleue mitteilte, hofft man in der Verwaltung, dass die Mitarbeiterin vielleicht schon in der kommenden Woche wieder einsetzbar ist. "Wir können erst am Montag sagen, wie es weitergeht", berichtet er. Die Mitarbeiterin habe in den vergangenen Wochen viele Überstunden geleistet, um den Betrieb aufrecht zu erhalten, das fordere jetzt möglicherweise seinen Tribut. "Wenn die Kollegin nicht wiederkommt, müssen wir die Zulassungsstelle noch länger geschlossen lassen", so Gleue.

Hoffnung macht, dass die erste neue Kollegin fast fertig eingearbeitet ist. Sie benötigt noch die Zulassung von der Region, die kurzfristig erwartet wird. Eine weitere Mitarbeiterin beginnt ihre Einarbeitung am 16. März.

Gleue kann Bürgern nur empfehlen sich an die Nachbar-Kommunen zu wenden. "Auch da gibt es aber teilweise erhebliche Wartezeiten."

