Stadt plant über 370.000 Euro für die Volkshochschule im Schloss ein

Kompetenzzentrum für Digitalisierung und Schulung von Lehrpersonal geplant

Neustadt (dgs). Der Westflügel am Schloss Landestrost wächst Stockwerk um Stockwerk. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 rechnet die Stiftung Kulturregion als Bauherrin mit der Fertigstellung. Zu den künftigen Mietern gehört auch die Volkshochschule Hannover Land (Vhs), die derzeit noch im Veranstaltungszentrum Leinepark an der Suttorfer Straße untergebracht ist.

Einziehen ins Schloss wird sowohl die Hauptgeschäftsstelle der Vhs, die neben Neustadt auch die Städte Burgwedel, Garbsen, Wunstorf und die Wedemark vertritt, als auch die regionale Geschäftsstelle Neustadt. Die Stadt hat für die Ausstattung dieser Räumlichkeiten über 370.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Eingerichtet werden müssen neben diversen Schulungs- und Unterrichtsräumen auch ein Multifunktionssaal. Die bisher genutzte Einrichtung ist nach Ansicht der Verwaltung abgängig.

Insbesondere die technische Ausstattung solle an zukunftsfähige Standards angepasst werden, sodass die Vhs künftig als Kompetenzzentrum für die Digitalisierung genutzt werden könne, heißt es in der Drucksache der Verwaltung. Sie steht am kommenden Dienstag, 10. März, auf der Tagesordnung des Schulausschusses. Die Verwaltung plant, dass dann auch die im Rahmen des so genannten Digital Pakts notwendigen Schulungen des Lehrpersonals hier stattfinden können. Diese sollen in Kooperation mit dem Medienkompetenzzentrum der Region Hannover entwickelt werden,

Nach Beratung im Schulausschuss soll der Rat die Ausgabe in seiner Aprilsitzung bewilligen.

