Urnen werden beliebter - Waldfriedhof erweitert Anlage

Stadt reagiert auf Trend

Die neuen Urnengräber auf dem Waldfriedhof Poggenhagen. Foto: Stadt Neustadt vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen (r/tma). Wie die letzte Ruhestätte aussieht, veränderte sich rasant in den vergangenen Jahren. Die Entwicklung zeigt auch im Neustädter Land, dass immer mehr Menschen sich für die Feuerbestattung und ein Urnengrab entscheiden.

Die Vorteile liegen rein ökonomisch auf der Hand - die Gräber sind pflegeleichter und kostengünstiger. Diesem „Trend“ trägt die Stadt nun nach den „Bestattungsgärten“ auf dem Friedhof Lüningsburg mit zusätzlichen Urnengrabstätten in Poggenhagen Rechnung. Die neu hergestellte Urnengemeinschaftsanlage auf dem dortigen Waldfriedhof ist seit Ende Februar zur Nutzung freigegeben, lediglich kleine Restarbeiten, wie beispielsweise das Aufstellen einer Sitzgelegenheit, stehen noch an.

Die Anlage wurde von der Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Ortsrat Poggenhagen geplant. Dabei haben Stadt und Ortsrat besonders darauf geachtet, den Charakter des Waldfriedhofes und die Wertigkeit der bereits bestehenden Gemeinschaftsanlagen zu wahren. „Deutlich wird dies in der Auswahl der Materialien und Bepflanzung. Die ovale Form fügt sich in den Raum ein, sodass der Bestand an Gehölzen weitestgehend erhalten wurde und zugleich 80 Grabstellen zur Verfügung stehen.“, schreibt Stadtsprecherin Carmen Rigbers.

Weitere Informationen erteilt Anke Wortmann von der Friedhofsverwaltung unter Telefon 05032/84-289. Zudem finden sich im Internet auf dem Stadtportal unter dem Navigationspunkt „Leben in Neustadt/Friedhöfe“ zahlreiche Dokumente zum Thema, die zum Download bereit stehen.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2409 vom 04.03.2020