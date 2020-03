Enorme Anstrengungen für den Erhalt der Leistungsfähigkeit

FDP-Politiker zu Gast bei Temps - Verlässlichkeit gefordert

Neustadt (os). Die Frage von FDP-Landtags-Fraktionschef Dr. Stefan Birkner, was sich Unternehmer Ulrich Temps von der Politik wünschen würde, beantwortet der mit einem Wort: „Verlässlichkeit.“

Der Chef des gleichnamigen Malerunternehmens ist gerade nicht besonders gut auf die Entscheidungsträger im Land zu sprechen. Mit viel Erfolg führte er in den vergangenen Jahren spezielle Programme durch, um Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren (wir berichteten). Diese sind nun ausgelaufen, „weil die Lehrer an den Berufsbildenden Schulen nur befristet eingestellt waren“, kritisiert der Unternehmer. „Da werde ich zum Rumpelstilzchen“, ergänzt er bildhaft, weil das Programm „wie eine heiße Kartoffel“ fallen gelassen worden sei.

Die Freiendemokraten zeigten sich begeistert vom Engagement der Malereibetriebe, die mit einer Jahresleistung von erstmals über 40 Millionen Euro aber auch den nötigen finanziellen Spielraum haben. „Kleine Betriebe können das nicht“, steht für den Bundestagsabgeordneten Grigorios Aggelidis fest.

An der Motivation seiner zugewanderten Azubis hat Temps in der überwiegenden Zahl der Fälle keinerlei Zweifel: „Wer auf sich allein gestellt ist, ist hoch motiviert, es zu schaffen. Die jungen Menschen haben auch keine andere Chance“, berichtete er.

Für sein Unternehmen ist der Nachwuchs von entscheidender Bedeutung. „Da müssen wir auch nach innen viel Überzeugungsarbeit leisten“, sagte er den Politikern. „An zehn gewerblichen Arbeitsplätzen hängt einer in der Verwaltung. In den kommenden Jahren gehen aber viele ältere Kollegen in den Ruhestand. Wenn wir die nicht ersetzen können, fallen gleichzeitig Büroarbeitsplätze weg“, so Temps. Auch die Betriebsleistung sei dann nicht zu halten. Er rechnet pro gewerblichem Mitarbeiter mit einer Wertschöpfung von 100.000 Euro pro Jahr. „Bei 65 Leuten, die in den kommenden zehn Jahren in Rente gehen, fallen also 6,5 Millionen Euro weg. Das schmälert auch die Möglichkeiten für das eigene Engagement in Sachen Aus- und Weiterbildung. Ein Teufelskreis, in den der Unternehmer nicht kommen möchte.

Dabei baut er aber mehr auf seine Mitarbeiter und sich als auf die Politik, das ist für ihn verlässlicher.

