Corona-Virus: In den Arztpraxen fehlen Einmalkittel und Mundschutz

Ärzteschaft fühlt sich nicht ausreichend gerüstet

Den Arztpraxen geht die Schutzkleidung aus. Die Ärzte Thomas Perau, Matthias Lindenblatt und Dr. Hans-Hendrik Rötterink fühlen sich von der Politik allein gelassen.

Neustadt (dgs). Noch gibt es keinen bestätigten Infektionspatienten mit dem Corona-Virus im Stadtgebiet - aber im Falle eines Falles fühlen sich Neustadts Ärzte nicht ausreichend gerüstet. Hygienekittel, Mundschutz und Desinfektionsmittel sind für die Untersuchung von potentiell Infizierten arbeitsrechtlich vorgeschrieben - im Moment aber nicht mehr lieferbar. Weltweit sei der Markt leergefegt, berichtet Matthias Lindenblatt vom Gesundheitsnetz Leinetal. Wie sein Kollege Thomas Perau, Vorsitzender des Neustädter Ärztevereins, rät Lindenblatt allen Patienten, die den Verdacht haben, dass sie mit dem Corona-Virus infiziert sein könnten, dringend davon ab, direkt eine Arztpraxis aufzusuchen. „Rufen Sie in jedem Fall vorher an, entweder in der Praxis oder beim Gesundheitsamt der Region Hannover“, lautet der Appell der Ärzteschaft.

Die Aussagen der Politiker, man habe alles im Griff, überzeugen die Ärzte nicht. „Die Verantwortung wird abgeschoben auf das schwächste Glied - die Ärzteschaft“, ärgert sich Lindenblatt. So erklärte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann, es sei Sache der Praxen, sich mit ausreichend Hygienematerial einzudecken. „Das ist realitätsfern“, so Lindenblatt. Arztpraxen seien schließlich keine Warenlager. „Das ist eine hoheitliche Aufgabe“, findet er. „Bisher hatten wir es noch nicht mit einer solchen Erkrankung zu tun, gegen die es weder ein Medikament noch eine Impfung gibt“, betont der Mediziner. Den Vorschlag des Hausärzteverbandes, Verdachtsfälle zentral zu behandeln, habe das Landesgesundheitsamt abgelehnt, berichtet sein Eilveser Kollege Perau. In anderen Bundesländern gebe es im Pandemiefall ausgewählte Anlaufpraxen, an die sich möglicherweise Infizierte wenden könnten, weiß Dr. Hans-Hendrik Rötterink, Hausarzt in der Kernstadt.

Die Praxis Lindenblatt bietet für Risikopatienten inzwischen einen separaten Eingang an. Es sei wichtig, Infektionsketten zu vermeiden, sind sich die Mediziner einig. Der schlimmste Fall wäre, wenn sich ein mit dem Corona-Virus Infizierter ins Wartezimmer setzt und andere Patienten, die ohnehin gesundheitlich angeschlagen sind, ansteckt. „Wenn sich so ein Verdachtsfall bestätigt, ist die Praxis dicht“, warnt Lindenblatt. Er hat bisher vier Abstriche von möglicherweise Infizierten vorgenommen. Fünf weitere Patienten könnten noch mit der arbeitsrechtlich vorgeschriebenen Schutzkleidung untersucht werden. Dann sei Schluss . . .

