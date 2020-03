Zwei Schafe tot, vier verletzt, eins verschwunden - ein Wolf ist tatverdächtig

Hobbyschäfer will nach Angriff aufgeben - Naturschutz verliert

Halter Günter Röhrich (li.) hilft Wolfsberater Hubert Wichmann bei der Sicherung von DNA-Spuren. Fotos: Seitz

Schlachtfeld: In einer Ecke der Weide hat es mindestens eines der beiden getöteten Tiere erwischt.

Abdruck gesichert: Ob er durch die Pfote eines Wolfes entstand ist vorerst nicht geklärt.

Vor knapp zwei Jahren konnte ein Wolf mit einer Wildkamera unweit der Schafsweide bildlich festgehalten werden. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Otternhagen (os). Grausiger Fund für Schaf- und Rinderzüchter Günter Röhrich: Am Sonntag lagen zwei seiner 50 Schafe tot auf der Weide im Otternhagener Moor. Vier weitere sind teils schwer verletzt, zwei von ihnen müssen eingeschläfert werden. Von einem Schaf wurden bis zum späten Nachmittag nur Wollreste gefunden, große Hoffnung hat Röhrich nicht, dass es noch lebt. Sowohl die beiden toten, als auch drei verletzte und das verschwundene Tier sollten demnächst ihre Lämmer gebären. „Kurz bevor es losgeht, hole ich die Tiere immer in den Stall", sagt der Hobbyzüchter, der neben den Schafen auch Galloways hält.

Der erste Verdacht des Otternhageners: es könnte ein Wolf gewesen sein. Weil die drei zuerst kontaktierten Wolfsberater nicht verfügbar waren, telefonierte er weiter. Gegen 11 Uhr kam der Linsburger Hubert Wichmann, um als Wolfsberater Spuren zu sichern. Wichmann, der durch den „Rodewalder Rüden" landesweit bekannt geworden ist, blieb mit einer Aussage zurückhaltend. Anzeichen für einen Wolfsangriff gebe es aber durchaus. Die beiden getöteten Schafe weisen Kehlbisse auf. „Zu dieser Jahreszeit haben Schafe viel Wolle, da kommt der Biss nicht unbedingt durch", sagt der Experte. Retten konnte das die Nutztiere nicht, vermutlich dürften sie noch lebend im hinteren Bereich angefressen worden sein.

Die vier verletzten Schafe, darunter auch ein Bock, wurden an den Läufen angegangen. Sie waren am Mittag noch sehr ängstlich und wollten auch Röhrich kaum an sich heranlassen. „Bei Zweien ist nichts mehr zu machen, die muss ich einschläfern lassen", sagt er.

Nach dem Renteneintritt waren die Tiere sein Hobby. Schon vor längerer Zeit hatte er sich geschworen: „Wenn der Wolf kommt, höre ich auf." Das will er jetzt auch durchziehen. „Sobald die Lämmer groß genug sind, werden alle verkauft." Jeden Tag fährt er mit dem Anhänger zur Weide, die mit 90 Zentimeter hohem Zaun eingefasst ist. Damit Lämmer nicht im Moor zur Welt kommen, holt er ihre Mütter kurz vor der Geburt in den Stall, „das habe ich auch vorher schon so gemacht, allein wegen der Raben und Krähen", berichtet er.

Wenn er die Schafhaltung aufgibt, verliert auch der Naturschutz im Otternhagener Moor einen seiner Protagonisten. Röhrichs Schafe helfen seit Jahren, bei der natürlichen Flächenpflege, halten etwa Binsen kurz.

Weil der Zaun nach den Vorschriften hoch genug ist, wird der Otternhagener wohl entschädigt, sollten die Untersuchungen einen Wolfsangriff bestätigen. Ums Geld ginge es ihm aber nicht, sagt er, sondern um die Tiere. Einige Wochen wird es nun dauern, bis die DNA-Spuren ausgewertet sind. Unweit der Moorweide ist im April 2018 ein einzelner Rüde von einer Wildkamera fotografiert worden, ob das ein Einzelgänger ist, er den Bereich nur durchwanderte oder mittlerweile vielleicht sogar ein Rudel ansässig ist, bleibt vorerst unklar. „Hier ist immer so viel Betrieb von Leuten, die Gassi gehen“, sagt Röhrich. „Ich dachte, das schreckt Wölfe vielleicht ab.“

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 2409 vom 04.03.2020