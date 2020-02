Masernschutzgesetz gilt ab Sonntag: Bußgelder drohen bei fehlendem Nachweis

Hannover/Neustadt (r/tma). Das Masernschutzgesetz tritt zu Sonntag, 1. März, bundesweit in Kraft. Künftig müssen Kinder vor Neuaufnahme in die Kindertagesstätte, bei der Tagesmutter oder Schule einen gültigen Masernschutz nachweisen können.

Benötigt werden entweder ein vollständiger Impfschutz - eine Zweifachimpfung bei Kindern ab zwei Jahren - der durch den Impfpass oder durch das Kinderuntersuchungsheft nachgewiesen wird, oder ein ärztliches Attest, was bestätigt, dass eine Masernerkrankung bereits durchgemacht wurde und daher ein Immunschutz besteht. Auch Beschäftigte in Kindergärten, Schulen oder ähnlichen Einrichtungen sowie in Krankenhäusern oder Arztpraxen müssen ihren Masernschutz nachweisen - sofern sie nach 1970 geboren sind. Der Nachweis ist der Einrichtungsleitung oder dem Arbeitgeber vorzulegen.

„Wir haben in den letzten Wochen viel Kontakt zu den Einrichtungen in der Region gehabt und sie rund um das Masernschutzgesetz beraten“, sagt Dr. Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes der Region. „Es gab noch viele offene Fragen.“ Grundsätzlich gelte, dass Kita-Leitungen nicht geimpfte Kinder vom Besuch der Einrichtung ausschließen müssen. Für Schulkinder gilt die Schulpflicht, sie können nicht ausgeschlossen werden, wenn der Nachweis fehlt. Alle Kinder, die bereits Einrichtungen besuchen, müssen ihren Immunschutz spätestens bis zum 31. Juli 2021 nachweisen. Bei Verstößen gegen die Nachweispflicht droht ein Bußgeld von bis zu 2.500 Euro.

„Aus Befragungen wissen wir, dass die Mehrheit der Bevölkerung dem Impfen gegenüber positiv eingestellt ist. Bei uns in der Region Hannover haben wir bereits eine Impfquote von 93 Prozent“, berichtet Yilmaz. „Wir benötigen aber eine Impfquote von über 95 Prozent in der gesamten Bevölkerung, damit wir Masern sicher ausrotten können.“

Masern seien gefährlich, weil sie zu Komplikationen wie Mittelohrentzündungen, Atemwegs- oder Lungenentzündungen führen können. Einer von 1.000 Masern-Erkrankten stirbt an der Krankheit. Besonders gefürchtet ist als Komplikation die gefährliche Gehirnentzündung.

Eine zweifache Impfung gegen Masern schützt vor der Erkrankung. „Es gibt immer noch viele Menschen, die ihren Masernimpfstatus nicht kennen. Da reicht ein kurzer Blick in den Impfpass: Für einen vollständigen Schutz sind zwei Impfungen nötig. Wer sich unsicher ist oder Fragen hat, wendet sich am besten an den Arzt oder die Ärztin seines Vertrauens“, erklärt Yilmaz. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für Masernschutzimpfungen.

Das Gesundheitsamt der Region berät Einrichtungen in allen Fragen zu dem Masernschutzgesetz und informiert über aktuelle Entwicklungen unter Telefon 0511/616-42584. Die Internetseite www.masernschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert ebenfalls über das neue Gesetz.

