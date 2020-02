„Karin“ hat jetzt die Geschwindigkeit auf Neustadts Straßen im digitalen Auge

Blitzeranhänger in Betrieb genommen - Standorte werden vorher genannt

Evensen/Neustadt (os). Wie berichtet ist am Donnerstag der neue Blitzeranhänger der Stadt in Betrieb genommen worden. An der Landesstraße 193 in der Ortsdurchfahrt Evensen steht er nun mindestens über das Wochenende. „Ich finde das sehr, sehr gut“, sagt Anwohner Reinhart Stünkel. Mancher komme kaum sicher vom Grundstück, weil trotz erlaubter 50 Stundenkilometer viel schneller gefahren werde. Weniger gefällt dem 80-Jährigen, dass die Stadtverwaltung die Standorte des Gerätes künftig bekannt geben wird.

Bisher ist aber ohnehin nur der Messpunkt in Evensen genehmigt. „Wir müssen die Stellen von der Polizeiinspektion genehmigen lassen“, sagt Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Überall darf der Anhänger also nicht aufgestellt werden. Grundlegende Regel: Erst 150 Meter nach oder vor dem Ortseingang ist die Messung zulässig. Wenn es sich nicht um einen Unfallschwerpunkt handelt - was auf Evensen zutrifft - liefern Zahlen des Seitenraummessradars Begründungen. Erhebliche Spitzengeschwindigkeiten wurden am jetzigen Standort ermittelt, aber etwa auch für Schneeren. Etwa 30 Messpunkte gab es für die Kooperation der Überwachung mit Wennigsen, davon sind aber nicht alle für den großen Anhänger geeignet. Auch einige neue Punkte werden angestrebt, etwa vor Schulen und anderen sozialen Einrichtungen. Klassische Nebenstraßen dürften aber auch weiterhin nicht für eine Geschwindigkeitsüberwachung mit dem neuen Gerät in Frage kommen, wie Gleue schon vorab einschränkt.

Wer geblitzt wird, bekommt Post von der Region, die behält auch die Hälfte der Einnahmen. Die anderen 50 Prozent bleiben der Stadt, werden aber nach Worten von Fachbereichsleiterin Annette Plein den kommunalen Haushalt nicht sanieren.

Der Anhänger ist mit dem laserbasierten Messsystem „TraffiStar 350“ der Firma Jenoptik ausgerüstet und hat 175.000 Euro gekostet. Er ist alarmgesichert, sollte sich jemand daran zu schaffen machen, ertönt ein akustisches Signal, die zuständigen Mitarbeiter erhalten aber auch ein Nachricht auf ihr Handy. Das Gehäuse ist laut Hersteller hoch vandalismussicher, durch Absenkung wird etwa das Fahrgestell voll verdeckt.

Bis zur Anschaffung hatte es mehrere Jahre gedauert und viele Diskussionen erfordert.

Nicht nur Nostalgikern dürfte das Kennzeichen etwas sagen: Nach dem „H-NR“ folgt mit 3057 Neustadts alte Postleitzahl. Wie üblich bei der Firma Jenoptik bekommt jeder der Anhänger einen Namen. Das Neustädter Exemplar heißt „Karin“. Verkehrskoordinator Gleue lieferte umgehend eine griffige Bedeutung der Buchstabenfolge, die gleichzeitig als langfristiges Ziel gelten kann: „Kein Arsch rast in Neustadt.“

Verkehrssicherheit statt Abzocke

Der häufig geäußerten Kritik, Geschwindigkeitsüberwachung solle nur die Stadtkasse füllen, tritt Bürgermeister Dominic Herbst klar entgegen. „Fußgänger, Radfahrer und Kinder sind im Straßenverkehr benachteiligt und müssen geschützt werden“, so Herbst. „Ich werde oft auf die Problematik angesprochen. Leider ist es Realität, dass sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an die geltenden Regeln halten“, sagt Herbst und ergänzt: „Die flexible Überwachung soll helfen, Raser auszubremsen, die Unfallhäufigkeit zu senken und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu verbessern.“

Deshalb würden die Standorte genannt und nichts getarnt. Wer sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hält, gerät nicht in Gefahr, bestraft zu werden.

