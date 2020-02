Eltern beschweren sich über Schulausfall: 89 weniger Stunden im Halbjahr an KGS

Auch im Gymnasium ist die Versorgung im Landesvergleich nicht ideal

Eine große Schule - mit großem Potential für Unterrichtsausfall: Eltern beschweren sich über schlechte Zahlen in der Oberstufe der Kooperativen Gesamtschule.

Neustadt (tma). Die Statistiken von Frank Wenske, dessen Tochter die Oberstufe der Kooperativen Gesamtschule (KGS) besucht, sind ernüchternd. 112 Unterrichtsstunden seien im vergangenen Schuljahr ausgefallen, nach Ende des aktuellen Halbjahres kommt er schon auf 89 ausgefallene Unterrichtsstunden.

Dazu äußerte er sich in einem offenen Brief an den niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Von meiner Seite aus besteht die große Sorge, dass, aufgrund des hohen Unterrichtsausfalls, für [...] Schüler [...] keine Chancengleichheit mehr besteht, im Vergleich zu [...] Schülern, die an anderen Schulen den vollen Unterricht genießen dürfen“, schreibt Wenske. „Wird bei einem Unterrichtsausfall nicht entgegengesteuert, wird ein gleicher Zugang zu Ausbildung und Bildung bei den [...] Schülern in Neustadt nicht mehr möglich sein, weil Unterrichtsausfall potenziell die Abschlussnoten bzw. Abiturnoten verschlechtern.“

Der Trend für das aktuelle Schuljahr nähere sich dem Vorjahreswert schon jetzt an, dort sind in den Prüfungsfächern für das Abitur teilweise 25 Prozent der Stunden ausgefallen. Anfang des Monats habe er deswegen mit dem kommissarischen Schulleiter Burkhard Jonck gesprochen. Wenske erhoffte sich, über ein Konzept informiert zu werden - erfolglos. „Aus diesem Gespräch musste ich erfahren, dass zwar Maßnahmen ergriffen werden, ein Konzept aber nicht wirklich vorhanden ist.“ Vertretungslehrkräfte seien in der Oberstufe nicht vorgesehen, auch werde Unterricht am Nachmittag generell nicht vertreten. Die Schüler müssten sich das notwendige Wissen daheim aneignen und gerieten durch die Anhäufung der Prüfungen vor den Zeugniskonferenzen unter Druck. Ähnliches kannte er schon von seinen Söhnen, die die Leine-Schule besuchten, weshalb er mit den Aufzeichnungen begann. Auch andere Eltern seien über die Werte „maßlos enttäuscht“.

Auf mehrfache Anfrage der Neustädter Zeitung wollte sich Schulleiter Jonck nicht zu der Unterrichtsversorgung äußern und verwies stattdessen auf die Landesschulbehörde. Diese gab die Unterrichtsversorgung aus dem vergangenen Schuljahr mit 98 Prozent an, der Wert des vermeintlich schlimmeren, aktuellen Jahres sei noch nicht ausgezählt. Trotzdem lag die KGS damit mehr als ein Prozent unter den durchschnittlichen Werten für allgemeinbildende Schulen. Beachtet werden sollte bei den Werten, dass diese Soll- und Ist-Stunden berücksichtigen, aber keine Krankheit und kurzfristige Ausfälle. Auch das Gymnasium liegt mit rund 100 Prozent weit hinter dem Durchschnitt von 102,2 Prozent für die Schulform. Schulleiter Reinhard Sell tat es seinem Kollegen gleich, ließ auf Anfrage an die Behörde verweisen.

Wesentlich positiver sieht es für die Leine-Schule aus. Diese liegt mit einer Versorgung von etwa 101 Prozent vor dem Durchschnitt von 98,1 Prozent. Direktor Rainar Gieraths gibt zu, dass die Statistik aber noch etwas besser sein könnte, und erklärt ihre Feinheiten: „Für eine Gesamtversorgung bräuchte man etwa 103 bis 105 Prozent.“ Fluktuationen im Kollegium seien schwer zu umgehen, zuletzt konnten zwei ausgeschriebene Stellen nicht besetzt werden. „Wir hatten allerdings auch schon Zeiten, wo der Wert bei uns deutlich unter 90 Prozent lag“, erklärt Gieraths.

Ausgabe-Nr. 1094 vom 29.02.2020