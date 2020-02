Auffälliges Verhalten, Gipfelstürmer und ob Wut gut tut

Kostenlose Vorträge sollen im Familienalltag helfen

Neustadt (os). Zu einem Thementag laden die „Familien unterstützenden Projekte“ der Diakonie am Samstag, 29. Februar, ab 10 Uhr ins Haus der Kirche an Liebfrauen, An der Liebfrauenkirche 5/6. Die Veranstaltung endet mit einer Schlussrunde gegen 16.45 Uhr. In vier einstündigen Vorträgen werden ganz unterschiedliche Themenfelder beleuchtet.

Zum Auftakt sprechen Dr. Stefanie Everwien und Peter Jürgens-Neubert von der Familien- und Erziehungsberatungsstelle der Region ab 10.30 Uhr zum Thema „Verhalten, das auffällt, eröffnet neue Möglichkeiten“. Von 11.45 bis 12.45 Uhr heißt es „Gipfelstürmer brauchen eine sichere Basis! - Bindung und warum sie so wichtig ist!“ mit Heilpraktikerin und Hebamme Jessica Rabsch.

Annette Holaschke von der Schwangerenberatung des Diakonieverbandes berichtet über „Schwangerschaftsberatung – finanzielle und andere Hilfen – in der Schwangerschaft und danach!“ nach der Mittagspause von 14.30 bis 15.30 Uhr, bevor Psychologin Eva-Maria Brida zum Thema „Tut Wut gut? Vom Umgang mit Wutanfällen - nicht nur bei Kindern!“ spricht.

Während der Veranstaltung wird eine Kinderbetreuung angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen - auch zu einzelnen Vorträgen - und Informationen bei Janet Breier, Telefon 05032/9669958 oder per E-Mail janet.breier@evlka.de. Wer am gemeinsamen Mittagessen teilnehmen möchte, sollte das ebenfalls melden.

