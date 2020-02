Neuer Blitzeranhänger kommt Donnerstag erstmals in Evensen zum Einsatz

Mit über 100 Stundenkilometern oder schneller rasen manche Autofahrer durch Evensen. Für Schulkinder, die die Bushaltestelle an der Straße nutzen, eine Gefahr.

Neustadt/Evensen (dgs). Immer wieder beklagen sich die Evenser über Raser auf ihrer Ortsdurchfahrt. Jetzt reagiert die Stadtverwaltung: Erstmals wird der neu angeschaffte Blitzeranhänger zum Einsatz kommen. Blitzpunkt ist am morgigen Donnerstag die örtliche Bushaltestelle an der Landesstraße 191.

Ende des vergangenen Jahres hatte die Verwaltung bereits mit einem so genannten Seitenradarmessgerät das Verkehrsaufkommen an der Ortsdurchfahrt Evensen überprüft. An sechs Tagen zählte das Gerät 16.151 Fahrzeuge. „Für eine Landesstraße ist das eine eher geringe Anzahl“, bilanzierte Benjamin Gleue, zuständiger Verkehrskoordinator der Stadt. Die durchschnittlich gefahrene Geschwindigkeit betrug 59 Stundenkilometer, lag also auch noch „im Rahmen“.

Vergleichweise hoch sei allerdings die Anzahl der schneller fahrenden Autofahrer. „Nur 15 Prozent aller Fahrzeuge war langsamer als 68 Stundenkilometer unterwegs. 96 fuhren mit 100 Stundenkilometer oder schneller. Die höchste ermittelte Geschwindigkeit betrug 125 Stundenkilometer“, berichtete Gleue.

An der Ortsdurchfahrt gibt es keinen Gehweg, für Schulkinder oder Menschen mit Handicap ist es daher nicht ungefährlich die örtliche Bushaltestelle zu erreichen, die inzwischen barrierefrei ausgebaut ist. Sie müssen auf den Grünstreifen oder den Fahrbahnrand ausweichen.

Für die lange umstrittene Anschaffung des Blitzanhängers hat die Stadt rund 175.000 Euro investiert. Ein zuständiger Mitarbeiter ist bereits eingestellt worden. Gleue rechnet mit etwa 20 zulässigen Blitzpunkten im Stadtgebiet, die vorab von der Polizeiinspektion genehmigt werden müssen.

